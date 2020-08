Marta Diez, presidenta de la Cámara de la Innovación Farmacéutica: “En la ciencia siempre han habido mujeres, pero no han sido muy visibilizadas”

Si hace un año a la española Marta Diez, presidenta de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile (CIF Chile) y Country Manager de Pfizer Chile, le hubiesen preguntado si estaba preparada para una pandemia, su respuesta hubiese sido que vivir algo así era casi imposible. “Nadie nos había preparado para el desafío que estamos viviendo. Ni como líderes, ni como personas, ni como profesionales”, dice.

Aun así, reconoce que le ilusiona mucho trabajar en una empresa que, aunque no saben aún si será exitosa, está trabajando muy duro en avanzar hacia una vacuna contra el Covid-19. Y lo enfrenta con pasión, como todo en su carrera. Y es que Marta reconoce que quienes trabajan en ciencia están constantemente bajo la lupa, que es un trabajo que se evalúa y califica mucho, pero cuando se suman otras variables como el género, hay mucho más que demostrar.

¿Cómo es ser una mujer líder en un área donde históricamente han liderado los hombres?

En la ciencia siempre han habido mujeres, pero no han sido muy visibilizadas. Yo soy ingeniera técnica y cuando estudiaba en la universidad, en algunas clases era la única mujer. Eso pasaba hace 20 años. En farmacia era un poco la excepción, siempre había muchas mujeres en la universidad y de hecho si ibas a una facultad de farmacia, la mayor parte eran mujeres. El problema venía cuando llegabas a las empresas, ahí los líderes eran hombres. Ahí es donde faltaba visibilizar el talento femenino, porque aunque hay muchas mujeres, están en puestos más bajos de la organización. Afortunadamente eso ha ido cambiando con el tiempo, pero aún queda. Yo creo que es un tema de tiempo para que se normalice.

¿Qué crees que tiene que pasar para lograr la equidad?

Son varias cosas. Lo primero es que las mujeres tenemos que creer que podemos hacer todo. En ciencia en particular, pero en cualquier campo, el hecho de que haya mayor diversidad de hombres y mujeres, y no solo de género, una diversidad generacional o de nacionalidades, enriquece mucho el pensamiento y las conversaciones. Y la ciencia se trata mucho de pensar, entonces cuanto más visiones distintas haya, más se avanza. Y no es que en la historia de la ciencia no existan mujeres, lo que pasa es que las han invisibilizado. Una de las grandes científicas en el mundo es Marie Curie, y es de las pocas personas que han ganado dos premios Nobel, o sea, es posible ser mujer y destacar en ciencia, pero también es importante darle más visibilidad.

¿Por qué es tan relevante hablar de las mujeres en ciencia?

Porque los referentes son importantes. Se dice que lo que no se ve no existe, y el hecho de ver mujeres líderes en sus campos permite a las niñas o chicas jóvenes visibilizar que es posible y hacerlas creer que ellas también pueden acceder a lo mismo. Pero no solo necesitamos eso, también es importante la capacitación de mujeres en estas áreas desde épocas tempranas. Y también que evolucione el modelo familiar. Cuando se habla de familia, muchas veces se piensa en el rol de la mujer y es la familia la responsable de la familia, no solo la mujer. En eso las compañías tienen el rol de dar la flexibilidad para que esto ocurra, a las mujeres, pero también a los hombres. Ambos deben ser capaces de gestionar su vida profesional y personal. Cuántas veces vemos que las licencias para niños enfermos se las toman principalmente las mujeres. Pasa por ahí también. No sacamos nada con normalizar a la mujer en el mundo laboral si no normalizamos al hombre en el mundo familiar.

La importancia de la ciencia post pandemia

Los primeros días de la pandemia fueron días de crisis para Marta y para todos los que trabajan en la industria. “Lo primero que hicimos para enfrentar una situación que era inédita, fue ponernos objetivos claros. Uno de ellos fue asegurar la cadena de abastecimiento a un sistema hospitalario que había aumentado la demanda. Y en segundo lugar ver de qué manera podíamos aportar con innovación al objetivo de encontrar una vacuna”, cuenta.

¿Cómo ha sido trabajar contra reloj sabiendo que todo el mundo tiene los ojos puestos en la cura de este virus?

Hay mucha expectativa. Más que presión es ilusión. Muchos me preguntan cómo van respecto de la competencia y la verdad es que la lucha no es contra la competencia, sino que contra el virus. Mientras más vacunas haya mejor, porque más protegidos estaremos contra el virus. En nuestro caso estamos desarrollando la vacuna y empezamos estudios clínicos en fase 2 y 3 que son los últimos que se hacen en humanos antes de la aprobación. Esto fue en julio y la expectativa es que podamos tener una aprobación en octubre, lo que es un tiempo récord porque son procesos que habitualmente duran años y que en este caso se han hecho en meses. Si conseguimos la aprobación en octubre, estamos pensando suministrar algunas dosis este año y 1300 millones de dosis en 2021, lo que es muchísimo.

¿Cuál es el principal aprendizaje que han sacado de esta pandemia?

Yo diría que la relevancia que tiene la ciencia. Es un trabajo muy invisible, muchas científicas y científicos pasan encerrados en sus laboratorios y esta pandemia les dio visibilidad y les dio la importancia que deben tener en la sociedad. Antes de esto hubo, por ejemplo, movimientos anti vacunas en el mundo. La gente daba por sentada la salud y ese estándar de salud que tenemos es gracias a la ciencia. Creo que esta pandemia ha puesto en relevancia que la ciencia es crítica para seguir avanzando y para mantener lo que tenemos. A veces resulta difícil sacar cosas positivas de las crisis, pero creo que una de ellas es eso, es un aprendizaje fuerte para todos, no solo para los que trabajamos en ciencia. Una campaña que estamos desarrollando la llamamos La ciencia ganará, y es porque todos tenemos un enemigo común y la ciencia nos va a ayudar a combatirlo. Y eso no es menor, porque las estadísticas dicen que en 2050 la primera causa de muerte van a ser las infecciones y no el cáncer ni las enfermedades cardiovasculares. Por eso todos, las industria farmacéutica, los gobiernos y la academia debemos focalizarnos en qué vamos a hacer con lo que se viene. Cómo vamos a continuar investigando e invirtiendo en esto.

Todo en un nuevo contexto de teletrabajo.

Sí, ése ha sido otro cambio relevante. Conozco a personas que se fueron con licencia de maternidad en diciembre y volvieron ahora y dicen que volvieron a una empresa distinta, porque las formas de trabajar han cambiado. Nos hemos dado cuenta de que es posible. Yo no creo que se mantenga para siempre así, quizás haya un mix, pero vemos que otros modelos son posibles. Esa resiliencia y adaptación al cambio va a ser positiva para todos. Vamos a ser más flexibles y abiertos a nuevas posibilidades. Lo que se une un poco con lo que hablamos al principio, porque es importante, especialmente en el caso de las mujeres, entender bien esa flexibilidad. Creo que nos estaríamos haciendo un flaco favor las mujeres al decir que por fin nos vamos a poder dedicar al trabajo y a la familia en casa, porque lo que pasaría es que los hombres serían los que están en la oficina. La flexibilidad es crítica e importante, pero para todos. Como mujeres debemos seguir trabajando en ese objetivo en nuestro espacio, con nuestra pareja, pero también a nivel de sociedad debemos normalizarlo.

¿Así lo has hecho tú?

En mi caso particular fue mi marido el que dejó de trabajar en un momento porque no podíamos compatibilizar ambas carreras y en mi entorno no había parejas donde el hombre hubiese dejado de trabajar, sí muchas mujeres que lo habían hecho para seguir al marido, pero no al revés. Y no creo que sea ése el único modelo, pero hay modelos alternativos y hay que pensar cuál es el que le acomoda a cada familia, pareja o persona. No podemos replicar el modelo de que las mujeres necesitan más flexibilidad y los hombres no. Hay que avanzar en esa línea, pelear porque se normalice que los hombres y las mujeres necesitan la misma flexibilidad.