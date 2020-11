Navidad Paula, la gran feria virtual

Entra a navidadpaula.cl a vitrinear, comprar y anticipar las compras de Navidad coni ncreíbles promociones a un solo clic de distancia y apoya al emprendimiento local.

EASY PRESENTA MASDECOMARKET.CL

Easy, la marca Cencosud ligada al mejoramiento del hogar, también será protagonista de esta iniciativa. En esta oportunidad prometen sorprendernos con una gran variedad de productos para reinventar la Navidad y adornar todos los espacios de nuestro hogar.

DE PIES A CABEZA STORE, AREA DESIGN, BABYROOM y CRESSO invitan a la categoría Masdecomarket.cl, donde podrás encontrar Witrun, Wood and Music, Cordillerana y novedosas ideas para todos los gustos.

Rapsodia, Picaflor, Me Mola y Ragga invitan a roperopaula.cl. Además podrás encontrar zapatos, carteras, ropa y mucho más de reconocidas marcas como Pas Denom, Viale Joyas, La Tienda de Buenos Aires, Jo & Fire.

MARTINI FIERO: EL AUTÉNTICO APERITIVO ITALIANO PRESENTA MERCADOPAULA.CL

Martini, la marca favorita de aperitivos con 150 años de tradición italiana, cierra el año con un gran lanzamiento: Fiero, un vermouth innovador, fresco y moderno que combina diferentes variedades de vino blanco, hierbas del Piamonte italiano como la artemisa, especias y un maravilloso toque fresco de naranjas españolas, naturalmente secadas al sol. Te invitamos a combinar una parte de Martini Fiero con dos partes de Martini Prosecco y una de agua con gas. Sírvelo en un vaso con abundante hielo y cascaritas de naranja. Ideal para los días de calor que se avecinan. Martini Fiero se encuentra disponible a un precio de $9.990 en los principales supermercados del país.

VALDIVIESO, LA FÊTE CHOCOLAT, SERVICESHOP y LIVING JUICE invitan a mercadopaula.cl en cuya categoría habrá diferentes ideas gourmet para regalar, además de productos novedosos para poder realizar una comida de Navidad diferente en familia. Encuentra MUNDO MIEL, CUK PLACERES CASEROS, IL MERKATO y VIÑA CREMASCHI FURLOTTI, entre otros.

VITAEMPRENDE APOYA EL EMPRENDIMIENTO EN NAVIDADPAULA.CL

La Ganancia Secundaria de la Navidad

Cuando comenzamos esta alianza comercial con Copesa en plena pandemia, una de las instancias más esperadas por nosotros era la fecha correspondiente a la Navidad. El tiempo pasó muy rápido, en el intertanto transitamos juntos por especiales de venta on line asociados a Día de la Madre, Padre, Niño y Decoración. Y casi sin darnos cuenta ya estamos iniciando esta nueva instancia asociada a la época navideña. Y decimos que es una fecha esperada por nosotros porque sentimos que genera un doble efecto entre los emprendedores. Primero, por ser un punto de venta digital para muchos emprendedores que se han visto altamente afectados en la generación de ingresos producto de todo lo relacionado con la emergencia sanitaria asociada al COVID-19. Pero la Navidad genera además un segundo efecto. Es un momento especial no solo para analizar lo realizado durante el año en todo sentido, sino que además para pensar cuáles serán los próximos pasos. Es el tiempo para reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos, la finalidad de nuestro emprendimiento, lo que permitirá fortalecer o enfocar la voluntad para seguir hacia adelante. Ese es uno de los regalos que no pueden faltar bajo ningún árbol de un emprendedor.