Aprender serigrafía para estampar tus propias prendas

La serigrafía es una técnica de impresión que, usando algún tipo de tintura y una malla, logra estampar un diseño sobre papel, tela u otra superficie. Esta forma de estampado, que se originó en China hace casi 2.000 años y se utilizó para transferir patrones y dibujos a los tejidos creando telas ornamentales, con el tiempo se transmitió Japón y a otros países del mundo. En occidente uno de sus referentes contemporáneos más reconocidos es Andy Warhol, quien durante la década de los ’50 creó series de impresiones serigráficas usando imágenes populares tan variadas como el retrato de Marilyn Monroe, las latas de sopa de tomate Campbell, plátanos y calaveras, hasta el rostro del Mao Zedong.

Desde entonces, la serigrafía se ha consolidado como una técnica entre las favoritas de los artistas más doctos, pero también de los aficionados. Y es que su simpleza, la facilidad con la que permite reproducir imágenes, pero también la flexibilidad y creatividad con la que se puede trabajar, no deja a nadie indiferente cuando el objetivo es crear afiches, lienzos o personalizar vestimenta con mensajes propios.

Neftalí Garrido es artista y se especializa en serigrafía. Trabaja con esta técnica en su propio taller hace más de 10 años y partió aplicando la serigrafía a textiles, pero asegura que la versatilidad y la posibilidad de estampar todo tipo de superficies es una de las grandes ventajas de aprender este tipo de impresión. “Partí serigrafiando hace 13 años porque mi ex pareja y padre de mis hijas estudiaba arte y tenía un taller en el que practicaba esta técnica. Lo que él hacía era algo más bien técnico sobre papel, pero aún así me llamó mucho la atención. Eso sí, cuando empecé lo quise hacer estampando sobre textiles así que compré unos polerones y me lancé con imágenes de Frida Kahlo, que en esa época no estaban de moda”, cuenta.

“No hay que tener miedo a atreverse, experimentar y conocer”, explica. “Uno tiene tan arraigado el temor a fallar que se bloquea. Pero cuando trabajas con las manos te liberas de todo eso y por eso mismo recomiendo mucho serigrafiar”. Con la serigrafía se pueden hacer muchísimas cosas: desde estampar superficies como paredes, madera y piedras, hasta personalizar todo tipo de textiles como fundas de cojines, plumones, ropa e incluso reciclar lo que ya tenemos. “Es una herramienta que puede ser un poco intimidante por el aspecto técnico pero, al igual que un martillo o un pincel, es un instrumento versátil que puede aprender a usarla cualquier persona sin tener ningún conocimiento de nada”, sostiene.

Para los que quieran emprender en el mundo del estampado, seleccionamos algunos cursos disponibles en internet –gratuitos o a precios accesibles– ideales para principiantes y para aprender a serigrafiar tu propia ropa desde la casa.