Cuarentena en imágenes: “Es un momento de miedo y lo siguiente será aprender a vivir de esta manera"

“Vivo con mi hijo Pedro en Valparaíso y la pandemia llegó mientras estaba realizando una residencia artística en Santiago que terminaba en abril. Esperando que todo esto pasara y ante la incertidumbre de cuánto iba a durar, me quedé más tiempo en la casa con mis papás. Aún no sé si fue una buena decisión quedarme en una ciudad que no es la mía.

Cómo venía con mucha carga laboral, aproveché de descansar. Después comencé a revisar mi archivo fotográfico, a ponerme al día con los pendientes, a conectarme con las cosas que me gustan y volví a mi trabajo como docente.

La incertidumbre laboral para nuestra área es compleja, ya que si bien habemos algunas personas que tenemos trabajos estables, esto no es suficiente para solventar los gastos. Además, el teletrabajo demanda mucho tiempo y con la inestabilidad económica generalizada se siente más aún el peso de lo difícil que es generar dinero desde tu casa.

En un principio la cuarentena la sentí como un regalo, un tiempo de calma y un retiro de la vida tan activa que llevábamos. Pero ahora me preocupa su extensión y el impacto que está teniendo en todes nosotres.

De hecho, lo que conocíamos como vida ha cambiado abruptamente. Ahora todo es inestabilidad. Sin embargo, lo que se ha mantenido como una constante de afecto y aprendizaje ha sido mi hijo, mi familia y mis amiges. Pero al mismo tiempo, el nivel de trabajo ha subido enormemente y esta mezcla de cansancio e incertidumbre se hace cuesta arriba.

Muchas sensaciones me inundan y cada vez que pasa más tiempo se vuelve más complejo. Yo al menos me demoré en internalizar que esto será una constante y que en mucho tiempo, o quizá nunca, volvamos a relacionarnos como antes. Sé que es un momento de miedo y sé que lo siguiente será aprender a vivir de esta manera. Pero por ahora solo toca observar y vivirlo desde adentro”

Paula López (@paulalopezdroguett) vive la cuarentena con su hijo Pedro y sus papás.