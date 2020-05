Cuarentena en imágenes: “Este tiempo me ha ayudado a conectarme conmigo misma”

“La cuarentena ha tenido altos y bajos. Hay días que quiero que vuelva todo a la normalidad y otros en que disfruto mis tiempos de tranquilidad en casa. Decidí hacer cuarentena voluntaria una semana antes de que la decretaran en la comuna donde vivo. Una de las razones principales es porque estoy embarazada de mi primera guagua y ambos queríamos cuidarla.

A veces me desespero por la incertidumbre. Cuesta acostumbrarse a estos nuevos hábitos y rituales de limpieza donde las mascarillas, el alcohol gel y el cloro diluido en agua son los protagonistas. Pero también hay otros días llenos de motivación con esta nueva llegada, en donde hemos tenido tiempo para estar tranquilos y disfrutar el día a día.

Tenemos la suerte de que ambos somos independientes, por lo que podemos trabajar de manera remota. Esto nos ha permitido quedarnos en casa y poder hacer las cosas que nunca pude hacer por falta de tiempo. Desde ordenar hasta retomar actividades que tenía botadas. Estudié arte y hace tiempo que quería volver a pintar en acuarela, por lo que decidí darme este espacio de tranquilidad para desarrollarlo y así también transmitirle calma a mi guagua.

Me ha ayudado también a conectarme conmigo misma en esta espera. Ha sido un tiempo de introspección.

Durante el confinamiento he aprendido a valorar el tiempo. Quizás necesitábamos esto para darnos cuenta de que no se puede vivir corriendo. Que es necesario disfrutar la vida, compartir de verdad con quienes vives y darse tiempo para conversar y observar. También he aprendido a valorar aún más la naturaleza, cuidarnos entre nosotros y ser más consciente de lo que nos rodea.

Ver el mundo cambiar me parece una buena instancia para reinventarse".

María José Pedraza (@mjpedraza) vive con su marido Max y su perro. Están pasando la cuarentena en su casa en Santiago, mientras esperaban a su primera guagua (que nació en medio del registro de estas imágenes).