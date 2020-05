Cuarentena en imágenes: “Lo que más me asusta es la posibilidad de perder a mis papás”

“La cuarentena llegó justo en el momento en que soñaba con estar en mi casa. De hecho, ha sido el tiempo para estar acá todo el día sin tener compromisos. Y para, al fin, sumergirme en el mundo de la construcción.

No sabía que estar todo el día con los niños encima sería tan difícil. Me los imaginaba lijando palitos alrededor y haciendo sus propias creaciones. Puros sueños. Durante la primera semana, me di cuenta de que tenía que renunciar a esta idea. Sin embargo, después de mucha insistencia me permití entregarme a este momento. A “no hacer nada”.

Y es que por fin estábamos con nuestros hijos todo el tiempo que quisiéramos y sin otras personas. Por fin disfrutamos del lugar que elegimos para vivir.

Tenemos la suerte de estar rodeados de naturaleza y los niños ni se han dado cuenta de que estamos con distanciamiento social. Nos dimos permiso para relajarnos, dormir tarde, hacer fogatas, ver monitos con ellos y almorzar marshmallows o otra cualquier tontera.

Esta vida en cuarentena nos ha permitido entrar en su mundo.

Si bien esto se siente como el paraíso en algunos momentos, también siento una angustia que está permanentemente conmigo. Me da miedo darme cuenta de que no tenemos el control de nada. La muerte siempre está latente, puede llegar en cualquier segundo de sorpresa, pero con lo que está pasando nos vemos obligados a mirarla de frente.

Lo que más me asusta es la posibilidad de perder a mis papás.

También he sentido una sensación de claustrofobia conmigo misma. Normalmente tengo muchas cosas que hacer, pero en esta situación me he visto forzada a resolver las cosas, sin poder mirar para otros lados. Eso no ha sido fácil.

La única opción para avanzar es asumir la propia responsabilidad por la vida que construimos cada día, donde la única que puede hacer los cambios soy yo. Esa verdad cruda ha quedado en evidencia, y estoy aprendiendo a aceptarla. Agradezco esta oportunidad, aunque no sea cómodo”.

Beatriz Collados (@the_magic_tree_project) vive con su marido Gabriel, su hija Sofía (5) y su hijo Tiago (2).