¿Debemos tomar grandes decisiones en cuarentena?

Cerramos la puerta de nuestras casas y, paradójicamente, abrimos aquella vía que nos permite conectar con nosotros mismos. Y es que la rutina, de alguna u otra manera, servía para no escuchar aquellos sentimientos que nos inquietaban y que terminamos aplazando gracias a los distractores del mundo real. Pareciera que en aislamiento esos distractores ya no están y, como consecuencia, terminamos cuestionándonos cosas que no nos permitimos antes. ¿Pero es recomendable hacerle tanto caso a la mente en un contexto como este?

La terapeuta y directora del Colegio de Psicólogos, Isabel Puga, asegura que una de las razones que explica el que en aislamiento nos acerquemos a estos pensamientos se debe a que la identidad de una persona se construye en relación a los roles que ocupa en su entorno. Pero que al estar encerrados –y por ende no contar con todos los elementos que nos definen– esa identidad comienza a ponerse en duda. “Cada experiencia es diferente, pero es absolutamente normal que en este momento nos preguntemos dónde estamos, hacia dónde vamos, qué queremos. Sobre todo si es que, antes de encerrarnos, ya habían señales de un malestar. Esto es algo que se ha visto mucho en parejas que, después de evaluarlo, tomaron la decisión de separarse”, dice.

Según la especialista, esto también responde a una actitud propia de los seres humanos frente a escenarios de crisis. “El hecho de perder el control genera mucha ansiedad y eso es lo que activa el cuestionamiento. Uno no tiene claro hacia dónde ir y hay un cambio de referentes. Entonces, para readaptarse y sobrevivir, pareciera que la sensación es la de volver a tomar decisiones. Se crea una nueva cotidianidad que nace desde la reformulación de cosas que uno no tenía tan claras anteriormente. Es la misma crisis la que te lleva a reorganizar la vida y dentro de esa reorganización hay que tomar decisiones”, dice Isabel.

Sobre el nivel de relevancia de éstas, la psicóloga explica que siempre que hay un cuestionamiento significa que se necesita hacer algo distinto. “Pienso que las crisis, en ese sentido, son una oportunidad de cambios. Y eso siempre implica una acción, sea tajante o no. No hay que negar ese estado de malestar e incomodidad, sino que tener espacios de contención emocional para escuchar esos sentimientos. Evaluarlos y no des validarlos porque provienen de una crisis, ya que eso no significa que se esté actuando desde la impulsividad”.

El psicólogo clínico de la Universidad Católica, Eduardo Herrera, concuerda hasta cierto punto. Y es que para él, las decisiones importantes deben tomarse cuando no se esté muy agobiado con la situación, siempre y cuando no esté en riesgo la integridad física o emocional de la persona. “Es importante tomar en consideración la angustia y ansiedad que puede generar el confinamiento para no tomar decisiones muy a la rápida. No significa que hay que postergarlo, pero sí hacerlo lento. Lo del tiempo tiene un segundo valor que tiene que ver con que cuando hacemos las cosas de manera pausada y nos detenemos a analizar la situación, nos permitimos observarla desde una distancia emocional y elegir cuál es el mejor camino para la acción. Por ejemplo, si alguien no está seguro de su relación, está bien darse un tiempo y –si es que se puede– optar por irse de la casa”.

Sin embargo, esto no significa que el límite esté entre estar o no en cuarentena. “Si el cuestionamiento perdura en el tiempo y se hizo el ejercicio de analizarlo pausadamente, no hay que esperar que termine el aislamiento. Es decir, el hecho de postergar algo no implica que tengamos que vivir con esa angustia hasta quién sabe cuándo. Es importante hacerse cargo y actuar al respecto, pero no dejarse llevar por los sentimientos adicionales que puede sumar este momento de incertidumbre”.