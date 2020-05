Desconfinamiento en Barcelona: “Se ha generado una forma de vinculación desde la sospecha”

“El confinamiento duró dos meses en Barcelona y la verdad es que lo viví de golpe. Fue una medida muy radical y repentina en medio del descontrol por los contagios y las muertes. Soy psicóloga social y vivo hace tres años aquí por estudios de magíster y ahora de doctorado. Siempre he trabajado, y durante el confinamiento tuve que seguir haciéndolo, porque soy parte del equipo de profesionales de una residencia de salud mental. Recuerdo salir a las calles de Barcelona –una ciudad que no para– y verlas totalmente vacías y silenciadas. Era una sensación muy fuerte.

A principios de mayo, cuando comenzó a decrecer la curva, el gobierno de España anunció que poco a poco comenzaría el desconfinamiento en cinco fases. La primera fue la fase 0, en donde no podíamos aún ver a nuestros parientes o juntarnos con amigos, pero podíamos salir por franjas horarias a caminar y desplazarnos sin reunirnos ni quedarnos quietos en un lugar. Las personas de 13 a 70 años podíamos salir de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Los mayores de 70 y la población de riesgo de 10 a 12 del día y de 7 a 10 de la noche.

En Barcelona estuvimos dos semanas en la fase 0 y ayer, lunes, entramos a la 1. Seguimos con las franjas horarias y el uso obligatorio de mascarilla en lugares donde no puedes mantener la distancia de dos metros, pero ahora podemos reunirnos en grupos de no más de 10 personas, los negocios pueden funcionar al 50% de su capacidad y los cafés, terrazas y bares, al 30%. Ha sido muy bonito poder reencontrarme con amigos que no veía hace meses. Me recarga de energía ver cara a cara a las personas, disminuir las relaciones virtuales y estar menos frente a la pantalla. Aunque sea una libertad controlada por horarios y aún no podamos ir a la playa, sentir el aire, ver el cielo, mirar a la gente corriendo, andando en patineta y haciendo ejercicio en la costanera ha sido un cambio positivo.

En España la gente es muy obediente y cuestiona poco al gobierno, a pesar de que tuvo una gestión bastante irresponsable al inicio de la pandemia. Eso me llama mucho la atención. La visión sobre el desconfinamiento es muy lineal y eso genera la sensación de que vamos avanzando, pero la verdad es que en cualquier momento podemos volver atrás.

Personalmente, he observado mucha desconfianza en la calle. Todos se miran unos a los otros como si fueran portadores y se genera un rechazo innecesario. Se ha instalado una forma de vivir que por un lado tiene que ver con un cuidado de la salud, de estar sanos, y por otro un cuidado excesivo, mentalmente no sano, que bordea la paranoia. También he visto muchos casos de personas que delatan a la policía a los que están en la calle fuera de su franja horaria. Se ha generado una forma de vinculación desde la sospecha. Como psicóloga social, creo que esto tiene que ver con que las autoridades han tendido a individualizar la responsabilidad del contagio y el cuidado. Si se plantearan políticas de confinamiento que promovieran una buena relación con los otros, con mesas de expertos donde no solo haya epidemiólogos y políticos, sino que también analistas sociales que levanten diagnósticos de la comunidad, creo que existiría menos temor y menos problemas de salud mental.

En Barcelona somos muchas las personas migrantes. Yo, afortunadamente, estoy en una situación privilegiada por mis estudios de doctorado, pero los más afectadas son los que no han podido regularizar su situación y no han podido acogerse a las políticas de sueldos que estableció el estado para los trabajadores formales. Acá la mayoría tiene contrato indefinido, no como en Chile.

En lo personal lo que más me ha afectado es saber que no podré volver a Chile en mucho tiempo. Extraño muchos mis redes. Además pensaba hacer mi investigación de doctorado sobre niños migrantes de allá. El cierre de fronteras es algo muy fuerte para quienes hicimos nuestro proceso de tránsito en un mundo dinámico y globalizado y ahora estamos instalados en otros países. No imagino lo que debe ser para quienes tienen familiares con problemas de salud.

Mi mensaje a Chile, desde un futuro con menos contagios, es a tener consciencia y hacer una reflexión crítica sobre este proceso. Es importante estar atentos a las necesidades no solo de los cercanos, sino de otras colectividades y mantenernos alerta a cómo las decisiones de los gobiernos afectan nuestros comportamientos. Creo que también hay que darse el espacio de reclamar: no podemos tomar todo como algo positivo, seguir adelante y hacer como si nada. La psicología positivista, en estos casos, no sirve mucho porque tapa emociones que nos van a seguir apareciendo. Es importante, para aceptar lo que vivimos, darnos el espacio para sentir y legitimar el alegato. No hay cuerpo que resista esto de forma normal y es necesario, más allá de los múltiples consejos que rondan en las redes sociales, observar a nivel personal qué cosas nos sirven y cuáles no”.