Dramas, comedias, stand up y documentales para ver en 30 minutos o menos

Luego de pasar el día moviéndonos entre las noticias, el trabajo y las demás responsabilidades y problemas con los que nos enfrentamos en medio de la pandemia por el coronavirus, no es casualidad que queramos ver algo que nos distraiga y entretenga. Y muchas veces estamos tan cansados que no nos da la energía para ver mega producciones de una hora de duración, cinco temporadas y contenidos difíciles de digerir. Aquí una selección de contenidos entretenidos y cortos que vale la pena conocer.

Run (HBO): Ideal para verla completa un domingo por la mañana o dosificarla durante la semana. Son siete episodios que cuentan una historia que a veces es de amor, otras un thriller y otras una comedia negra. La dueña de casa Ruby (Merrit Weaver) recibe un mensaje de su ex novio de tiempos universitarios, Billy (Domhnall Gleeson) a quien no ve hace 15 años. El mensaje solo dice “Run”, pero desencadena una aventura en tren por Estados Unidos que hará que los pocos minutos que dura cada capítulo se hagan aún más cortos.

Coronavirus, en pocas palabras (Netflix): En pocas palabras es una serie documental de Netflix donde se explica de todo, desde secretos de cocina hasta temáticas relacionas con la sexualidad, en solo media hora. Hace poco lanzaron el primer episodio de su nuevo especial, donde prometen explicar con su manera sencilla y cercana todo lo que se sabe, hasta el momento, en relación a la pandemia que afecta al mundo entero.

The standups (Netflix): Esta recopilación de comedia en vivo ya tiene dos temporadas de seis capítulos cada uno donde distintos comediantes se suben al escenario para intentar hacer reír al público con historias sobre situaciones sexuales, racismo y helado de yogurt. No es obligación verlos en el orden de publicación, pues cada episodio es independiente del anterior.

Love is in the small things (Youtube): Puung es un artista coreano que se caracteriza por sus dibujos tiernos que además de sacar sonrisas, muestran situaciones cotidianas de la vida. En su canal de Youtube publicó Love is in the samll things, un corto animado con el que en un poco más de 16 minutos muestra, como su nombre lo dice, situaciones en las que una pareja encuentra el amor. No tiene dramas ni conflictos y es un lindo bálsamo para días difíciles.

Fleabag (Amazon prime): Phoebe Waller-Bridge protagoniza y escribe las dos temporadas de esta serie británica que gira en torno a una joven londinense cuyo nombre no conocemos, que rutinariamente rompe con la cuarta pared para invitarnos a ser testigos de sus lecciones aprendidas, traumas en proceso de superación y aventuras por vivir. De episodios cortos y rápidos, esta serie es una favorita dela crítica especializada desde donde solo ha recibido premios y ovaciones.

Alta fidelidad (Hulu): En 2019 la plataforma Hulu estrenó una nueva versión de la clásica película del 2000 protagonizada por John Cusack. Esta historia basada en la novela de Nick Hornby, esta vez llega como serie y protagonizada por una mujer. Al igual que en la película, la protagonista está a cargo de una tienda de discos, es altamente snob y pasa por distintas relaciones que le enseñan sobre si misma. La protagoniza es Zoe Kravitz, hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, una de las actrices que aparecen en la versión original.