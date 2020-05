Vivimos momentos inciertos, pero todavía necesitamos comer a diario. Y en las casas chilenas el gesto de preparar y servir una comida, incluso uno simple, es y ha sido siempre sinónimo de cuidado, de entrega y de amor. Preparar una mesa creativa puede ser un desafío cuando tenemos que cocinar a diario, pero si nos organizamos, no es tan dificíl. Con una despensa inteligente y un poco de tiempo, podemos hacer comidas maravillosas con un par de alimentos básicos.

Y si podemos acceder -de forma segura- a un almacén o verdulería, nuestras opciones crecen. Sea cual sea el escenario, el desafío es mantener un menú diverso, sano y rico. En The Impact of COVID-19 on Americans’ Food Habits FOOD STUDY 2020, un estudio sobre los hábitos alimenticios de los norteamericanos publicado recientemente por el New York Times, un 54% de los encuestados aseguró que cocina más que antes de la pandemia y un 75% dice que se siente mucho más seguro ahora en la cocina. Y aquí, ¿cómo estamos por casa? Preparamos una serie de ricos y bonitos platos para lucirse.

Ensalada de uva, rábanos, pepino y queso cottage

(Para 4 personas) Tiempo de preparación: 10 min.

Tiempo de reposo: 10 min.

Ingredientes

3 tazas de uvas moradas partidas a la mitad

1 taza de rábanos en rodajas delgadas

½ pepino con cascara cortado en rodajas

½ taza de queso cottage

4 cucharadas de vinagre de jerez

2 cucharadas de aceite de oliva

Pimienta negra molida gruesa

Sal de mar

Preparación

1. En una ensaladera, mezclar las uvas, los rábanos y el pepino, aliñar con vinagre, aceite de oliva, pimienta y sal.

2. Refrigerar por 10 minutos antes de servir.