Mis cinco hijas y yo

Si hay alguien que sabe bien sobre las vueltas de la vida es el ingeniero Sergio Zilleruelo (65). Criado en una familia compuesta por cinco hermanos hombres, alumno de un colegio que –en esa época– no era abierto para mujeres, y rodeado de primos de su mismo sexo, reconoce haber sabido bastante poco sobre la figura femenina. “De chico tenía un conocimiento muy precario de lo que eran las mujeres. Para mí la única cercana era mi mamá y después, honestamente, no había nadie más. Incluso, me acuerdo que hasta pensaba que éramos iguales físicamente, porque de educación sexual no se hablaba casi nada”, dice. Sin embargo, la paternidad se encargó de cambiar esta realidad, al ser papá de cinco mujeres. Los hombres, en cambio, llegaron recién con los nietos.

“Mi historia es un poco particular porque no todas son biológicas. Mi señora, quien fue muy amiga mía durante la infancia, es viuda de un español y nosotros nos reencontramos cuando volvió a Chile con sus dos niñitas, quienes tenían cinco y cuatro años en ese momento. Tiempo después, nos casamos y ellas pasaron a ser mi familia”, cuenta. Pero Sergio, además, anhelaba tener un hombre. Quería ese equilibrio que no hubo en su casa, pero, sobre todo, sentía que él sería un compañero con el que compartir ciertas actividades. “Al principio tenía esa idea en mente ya que pensaba que las mujeres iban a ser más apegadas a su mamá por un tema de género, pero resultó que me he sentido súper apañado. A la mayor y la menor desde chicas que le gusta estar conmigo y hacer las mismas cosas. Si tengo que reparar algo de la casa, ellas son mis ayudantes. Y la verdad es que nunca eché de menos tener un hijo hombre”, asegura. De hecho, cuando nació la tercera, dejó atrás esa idea. “No quería que hubiese un solo hermano, porque sabía que iba a ser un regalón”.

Y es que Sergio forma parte de una generación en la que las mujeres eran las asignadas para atender al sexo opuesto. “En mi casa no se ocupó mucho eso, pero solo porque era imposible que mi mamá hiciera todo. Los hermanos nos encargábamos de nuestras cosas. Sin embargo, mi papá, en cambio, era muy machista. Un hombre muy representativo de su época, que jamás hizo algo en la casa y que prefería no comer antes que prepararse algo él. Me acuerdo que cuando iba a la casa de mis amigos la dinámica era la misma. Incluso tenía algunos que solo tenían una hermana y ella era la única que se paraba de la mesa a levantar los platos y hasta les hacía la cama”. Pese a las herencias culturales, ha intentado no volver a repetir esa dinámica en su casa. “Con el tiempo uno se va dando cuenta de lo machista que era eso, pero como estaba tan normalizado, ni siquiera me lo cuestionaba. Al ser papá aprendí que no iba a permitir eso para mis niñitas, de ninguna manera. Yo quería que ellas tuviesen las mismas oportunidades que cualquier otra persona y jamás se me pasó por la mente, por ejemplo, que no fuesen profesionales”, comenta.

Pero Sergio también reconoce que, aunque sus hijas han tenido la oportunidad de desarrollarse en lo que quieran, aún hay fantasmas patriarcales que dificultan el proceso. “Creo que es difícil que haya un cambio si el rol de la casa sigue siendo asignado a las mujeres. Mis hijas son profesionales, tienen sus trabajos, y sus maridos las ayudan. Pero ahí es donde está el problema. Si bien en la generación de mis papás los hombres no hacían nada, y en cambio ahora las mujeres les piden que se involucren, siempre es bajo la tutela de ellas. Lo ven como una ayuda y no como un deber. Y en ese sentido en mi familia no ha sido muy distinto. Mi señora siempre me repite: ‘la dueña de casa soy yo’ y eso es súper machista”.

Además, Sergio asegura que el hecho de lidiar con la sobreprotección ha sido un desafío. “No soy de criar desde el miedo, pero creo que es distinto el tema con las mujeres porque los riesgos son mayores. Y para evitar que les pasara algo, con mi señora nos preocupamos de ser padres bien presentes. Las fuimos a buscar y a dejar a todos lados. Y es que no me gustaba que se vinieran con otras personas, ya que ahí estaba el peligro. Creo que es importante que vivan y por eso éramos de darles permisos y libertades, pero siempre con nuestros ojos encima”, dice. Sin embargo, este tipo de reglas tuvieron sus consecuencias durante la adolescencia. “Lo más complicado fue que aceptaran que no las íbamos a dejar quedarse a dormir a casas de otras personas. Ese fue un tema importante, pero que a medida que fueron creciendo, lo terminaron entendiendo y hasta agradeciendo. Con la que más nos costó dejar de ser sobreprotectores fue con la mayor, porque como nadie te enseña a ser papás, fue nuestro experimento y quien les abrió el camino a las demás”.

Una de las cosas que reconoce haber errado fue haberlas metido en un colegio compuesto solo por mujeres. “Apenas nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado, las cambiamos a uno mixto. Eso fue cuando la mayor estaba en cuarto básico. Me acuerdo que notamos que tenían una relación muy extraña con los hombres, como distante y bien absurda, incluso hasta con sus primos. Por eso acordamos que si en la casa no podían desarrollar esa cercanía, mínimo entregársela a través del colegio. Y fue un acierto”, recuerda. “Como papá para mí es importante que mis hijas se sientan a la par de los hombres y que no creyeran que ambos sexos solo podían convivir por un tema romántico. Creo absolutamente en la amistad entre hombres y mujeres y, de hecho, soy de varias amigas. Y aunque no cambiaría por nada del mundo este clan femenino, me parece que es importante incentivar el vínculo con el sexo opuesto. Lo que les esperaba afuera de la casa –a ellas y a mí– es una vida en que tenemos todos que saber compartir”.