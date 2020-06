Mujer migrante en pandemia: “Somos 1700 familias y las cajas de alimentos que llegaron no alcanzan a cubrir ni el 10%”

“Yo no me siento de este país, yo soy de este país. Planté mis raíces acá hace 25 años cuando me vine desde Perú a vivir a Arica, y hace 13 años que vivo en el macro campamento Rompiento Barreras en Antofagasta donde un 75% de las familias somos migrantes. Hay mujeres acá que lo estamos dando todo durante esta pandemia, no solo por nosotras y nuestras familias, sino que también por nuestras organizaciones. Soy coordinadora en mi zona de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes, participo en la Brigada Migrante Feminista, soy presidenta en una colectiva peruana y además tenemos la Cooperativa Intercultural en el campamento, donde hacemos capacitaciones y generamos trabajo para los vecinos.

Siempre me hago la pregunta de qué es lo que me mueve a ser dirigente, porque no recibo ningún beneficio económico: esto es pura garra y fuerza, es ganas de ayudar a mi gente, es mirar la desigualdad. Hace cinco años que comencé a ser activista y dirigente, cuando decidí separarme de mi marido. Viví 17 años de violencia intrafamiliar, con dependencia económica, depresión y sin poder librarme. Mi familia lo apoyaba a él y me sentía muy sola. Tuve que romper con muchos círculos, alejarme de mis hermanos y así logré finalmente empoderarme para salir de esa relación.

Por esos años justo me despidieron del colegio donde trabajaba como asistente de párvulo y cuando parecía todo muy difícil, me ofrecieron trabajar como monitora en Sernameg para capacitar y empoderar a mujeres pobladoras en dirigencia social. Comencé un proceso de empoderamiento en donde fue reconociendo mi cuerpo, mi vida y el entorno de las personas con las que trabajaba. Hice nuevas redes y la vida misma me mostró otras alternativas. Ahora trabajo haciendo aseo y cuidando a las hijas de mujeres del sector público con las que trabajo, pero casi todo mi tiempo lo dedico a la dirigencia. Ser migrante y sufrir violencia de género es muy difícil, porque muchas mujeres no se atreven a denunciar porque no están en su país. Por eso tomo mi activismo como una especie de lucha por todo lo que me tocó vivir y estoy atenta a los casos de violencia intrafamiliar: he llegado a intervenir directamente a las casas.

En el macro campamento la situación está muy compleja. Somos 1700 familias y las cajas de alimentos que nos llegaron desde el gobierno no alcanzan a cubrir ni el 10%. Desde que comenzó la cuarentena han subido muchos los casos y es muy difícil decirles a los vecinos que se queden en casa, porque tienen que salir a vender sus cositas para poder comer. Estamos lidiando con personas contagiadas –ya hemos contabilizado como 100 casos– y muchos no quieren ir a residencias sanitarias por el miedo a la soledad. La gente migrante en general siente mucho miedo a quedar sin redes, pero yo insisto en que vayan, les mando fotos para mostrarles las piezas, les pido que se cuiden. Una ve que hay necesidad, hay miedo, pero aquí estamos las mujeres poniéndole una sonrisita. “Que hay que vencer este bicho, que hay que sanarnos todos, que hay que darnos fuerza”, nos decimos, pero llega la noche y una está toda preocupada. Me siento muy absorbida por la situación, aunque feliz de aportar y ayudar al resto, agradecida de que los vecinos confíen en mí y de las redes que generamos.

Desde el 25 de mayo que comenzamos a articular nuestras redes para hacer una campaña contra el Covid-19 y el hambre. Hemos podido juntar plata comprar productos desinfectantes, para los fogones, el gas y los alimentos. La idea es que cada comité del macro campamento haga su olla común y que los vecinos aporten entre 500 y 600 pesos. Los que no pueden pagar nos ayudan y garantizan su plato de comida para ellos y sus familias. Aunque nunca es suficiente, es impresionante cómo las vecinas se las ingenian. Acá, aunque la gente tenga poco, siempre se comparte. Recuerdo cuando ayudamos a un grupo de bolivianos y logramos levantar ollas para 600 personas, solo con lo que donaron los vecinos. Cuando el estado desaparece, la solidaridad florece, digo yo.

A nivel personal, la carga es muy grande, porque tengo muchas responsabilidades. No podemos quedarnos en casa porque hay gente que alimentar. Pero no estoy sola: tengo hermosas compañeras que me impulsan a seguir y no decaer. Estamos atentas a cuidarnos y no enfermarnos. Muchas mujeres migrantes en estos momentos sienten miedo, un vacío y una añoranza muy fuerte por sus tierras, su gente, sus comidas y tratamos de sanar ese dolor conversando y haciendo catarsis. Me siento agradecida de tener este apoyo, porque muchos migrantes no lo tienen y mueren solas, como le pasó a Joan Florvil, que sin redes, sin entender los códigos culturales, fue víctima del abandono.

Por eso llamo a las mujeres y a las familias migrantes que están solas a que se articulen. Está la Red Nacional de Migrantes y la campaña Humanidad Somos Todos, en conjunto con la universidad de Chile; está el Movimiento de Acción Migrante y la Brigada Migrante Feminista. Y acá en Antofagasta pueden encontrar nuestro campamento Arenales rompiendo barreras. Todo está en redes sociales.

Es fundamental que entre latinoamericanos nos miremos más. La fragmentación entre nosotros nos aísla y hace más difícil la experiencia migratoria. Yo trabajo para todos, sin importar la nacionalidad. Esta crisis nos está enseñando a despertar los espacios colectivos, a que hay que trabajar en organización. Eso es lo maravilloso del estallido social y del virus: abrimos las puertas de nuestras casas para ayudarnos, para colaborarnos, para conocernos".