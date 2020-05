Nuevos hallazgos: ¿El coronavirus podría vivir en el semen?

LA PREGUNTA

“El otro día leí de que habían descubierto algunos casos de personas contagiadas con Covid-19 que presentaban el virus en su semen, incluso luego de ser dados de alta. ¿Debería eso cambiar la forma en cómo nos relacionamos sexualmente?”

Macarena (32)

LA RESPUESTA

La aparición de un reciente estudio publicado en la revista médica JAMA Network Open volvió a generar dudas respecto al sexo en tiempos de coronavirus. Y es que un equipo del Hospital Municipal de Shangqiu (China) examinó a 38 pacientes hombres tratados en el momento más crítico de la pandemia en ese país y los resultados arrojaron que el 16% de éstos tenía presencia del virus en su semen. Lo más alarmante es que dos de las seis muestras que dieron positivo, pertenecían a pacientes que se encontraban en recuperación.

Sin embargo, según el urólogo y andrólogo de la Clínica Las Condes y académico de la Universidad de Chile, Cristián Palma, los estudios que se han realizado respecto a esto no son una fuente de calidad y que, por lo tanto, las personas no se deberían preocupar de más. “Hasta el momento hay tres trabajos publicados que hablan sobre la presencia del coronavirus en el semen y los tres son bastante contradictorios. Uno dice que sí hay y otros dos que no. Este último hallazgo, sobre todo, incluye a un número de pacientes muy bajo y, además, no se estudió si la carga del virus era infectante o no”, asegura.

Además, la procedencia de la presencia viral también es dudosa. “Para llegar a estas conclusiones se analizaron los casos de pacientes que estaban críticos. De hecho, algunos no pudieron dar la muestra porque se estaban muriendo. Entonces, pudo haber contaminación de las partículas virales respiratorias que se encontraban en la pieza de la UTI o también podría ser que no estaba en el semen, sino que en la vía seminal. Uno puede encontrar el virus en la orina, por ejemplo, y como el semen se expulsa por la misma vía, podría infectarse. Por eso es importante ser cuidadoso a la hora de entregar estas cifras, ya que son estudios con mucha falla y una muestra muy poco representativa”, asegura. Según el especialista, las precauciones respecto al sexo, entonces, deberían ser las mismas que existían antes de estos hallazgos.

Ya es sabido que el riesgo de contagiarse del virus comienza tan pronto como alguien se acerca a menos de dos metros de distancia. Esto porque se transmite por gotículas diminutas de material infeccioso que se desprenden del rocío de la nariz y la boca al respirar, hablar, toser y estornudar. Por lo tanto, si se tiene relaciones sexuales con alguien que podría estar contagiado, no existe nada que pudiese prevenir que el virus se propague.

Sin embargo, esto tampoco significa que la cuarentena sea sinónimo de abstinencia. Y es que si se está acompañado de alguien que también está respetando el aislamiento social, no habría problemas.

Para no pecar de ignorantes, el Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York publicó algunas pautas respecto a esto. Según la identidad, las relaciones sexuales deben limitarse solo a personas que se encuentren viviendo con uno, al igual que los besos u otro tipo de contacto. Además, hay que ser conscientes de la importante de lavarse las manos y cualquier artefacto sexual que se haya usado después del coito. Y por último, no tener relaciones si es que alguno de los dos no se siente bien.