Postular al colegio en medio de la pandemia

Los niños de alrededor de tres años son sometidos a procesos de postulación a colegios privados en las autoridades académicas deciden si son o no un buen calce para el establecimiento. Desde saber dibujar figuras geométricas hasta memorizar secuencias o pronunciar bien, los parámetros son distintos y arbitrarios de acuerdo a lo que decida cada departamento de admisión.

Esto ya es más que sabido, así como el hecho de que muchos jardines infantiles se dedican durante la etapa de medio mayor a preparar a los niños no para que hagan un buen pre kínder, sino que para que los colegios a los que van a postular los acepten. Algo así como lo que se hace con los cuartos medios en relación a la PSU.

Y dado el contexto actual, en que desde marzo los niños no están yendo al jardín y en muchos casos están haciendo clases cortas algunos días a la semana a través de plataformas virtuales, el proceso inevitablemente se ha complejizado aún más.

Drea Borlando, directora pedagógica del jardín infantil Bauhaus, explica que el proceso de postulación actual presenta un desafío mayor al habitual, tanto para padres como para niños. “En un contexto de cuarentena el entrevistador debe tener las competencias para evaluar a un niño que no conoce e intentar que ese niño responda de manera positiva y colaborativa a través de una pantalla”, dice sobre la problemática, y agrega: “Existe niños que por su personalidad y vivencias con las pantallas no tendrán inconvenientes, sin embargo, otros que tienen dificultades ante los cambios y con personas nuevas, no querrán participar del proceso”.

Mientras que algunos colegios han optado por aplazar los procesos de admisión para el último trimestre del año, otros han optado por mantener sus plazos, entrevistando a niños de tres años, que hasta marzo tenían prohibido usar las pantallas, por más de un par de horas al día a través de Zoom. “Los niños están más sensibles, irritables, tensos y ansiosos. Dado que muchos de ellos tienen conexiones semanales obligatorias por las instancias educativas y que los cuidadores usamos otros dispositivos para apoyarnos en este confinamiento, aparecen síntomas asociados a las pantallas”, describe la psicóloga experta en niños y adolescentes y parte del equipo profesional de Inself, Andrea Astroza.

Respecto al uso de estos mismos dispositivos para los procesos de selección escolar, Astroza explica: “Las entrevistas de niños online son difíciles tanto para el niño como para el profesional que la realiza. Una entrevista a través de la pantalla, donde hay un día y un horario prefijado (sin considerar si el niño durmió bien, si se siente bien, si comió, si está contento o inquieto), y la escasa o nula experiencia en interacción virtual, claramente no permite apreciar el desarrollo integral de un niño”.

Borlando coincide y añade: “Los colegios no tienen muchas opciones y necesitan continuar los procesos, sin embargo, muchos niños no quieren conectarse a las plataformas que existen porque están cansados”.

Según la educadora, son los niños más tímidos los que se encuentran en desmedro, ya que se encuentran con una persona extraña al otro lado de la pantalla, con quien no han establecido vínculos y que difícilmente tendrá indicadores suficientes para hacer una buena evaluación. “Deben dejar de lado completamente lo social, cómo se comporta el niño con sus pares, cómo se desenvuelve en el ambiente, aspectos que son más relevantes que lo netamente cognitivo”.

Desgraciadamente, el contexto actual está haciendo que un proceso que normalmente es estresante para las familias lo sea aún más, pero quienes optan por la educación particular no tienen muchas alternativas. Muchos colegios empiezan su admisión en el nivel Playgroup y, a medida que avanzan los cursos, menos cupos se ofrecen por lo que para muchos esperar otro año no es una alternativa viable.

“La evidencia científica actual da cuenta de que las habilidades socioemocionales de los niños son las que realmente importan, las que se traducen en destrezas para la vida”, asegura Astroza, y añade: “Un colegio debiera considerar en sus procesos de selección el efecto pandemia con todas las emociones y cambios conductuales asociados. Debería ser respetuoso, privilegiando entrevistas a profundidad con los padres, observaciones de registros audiovisuales previos y actuales de los niños donde prime el juego y la espontaneidad y sus dibujos”.

La psicóloga finaliza enfatizando que si no hay otra alternativa, las entrevistas virtuales a los niños deberían ser con los padres, en una interacción muy breve donde se privilegia la comodidad y tranquilidad de los niños.