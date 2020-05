Psicóloga en Cosam de zona norte de Santiago: “Hay que entender que muchas familias no podrán mantenerse en cuarentena total"

En su experiencia como sicóloga de un Centro Comunitario de Salud Mental (Cosam) en una comuna de la zona norte de Santiago, la sicóloga familiar e infanto juvenil Bárbara Castillo ha tenido que intervenir en los principales problemas que atraviesan actualmente las familias vulnerables que se atienden en el centro.

A pesar de la pandemia, ella y sus colegas –un equipo interdisciplinario compuesto por terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, entre otros– están haciendo turnos éticos para atender presencialmente a los casos más urgentes, haciendo visitas domiciliarias y videollamadas y hace poco abrieron una línea telefónica para responder a las consultas de los vecinos. “Somos como la segunda línea, después de los consultorios, porque estamos pendientes de las familias que están teniendo dificultades. Nuestro objetivo es ser un lugar afectivo”, afirma Bárbara.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que has podido observar ?

Muchas, desde antes de la pandemia, estaban con condiciones de trabajo irregulares y precarias –sin contrato, trabajando y ganando al día– y ahora quedaron mucho más vulnerables, porque no pueden cobrar el seguro de cesantía y no han recibido los beneficios del Estado por no tener sus fichas sociales actualizadas o no cumplir con los requisitos. No hay que olvidar que muchas ni siquiera cuentan con un computador para hacer trámites. A esto se suma la incertidumbre de no saber cuánto va a durar la pandemia, las dificultades para salir a trabajar porque no tienen con quién dejar a los hijos y el miedo a enfermarse. He visto muchos síntomas ansiosos y problemas anímicos.

¿Qué dificultades atraviesan los niños y adolescentes que te toca atender?

Sus horarios han cambiado porque se hace muy difícil llevarlos, no tienen las mismas rutinas de sueño, no hay horas de estudio y cumplir con el colegio se hace más difícil porque quedó relegado a segundo plano: en casa hay problemas de subsistencia, de alimentación, de tener agua y luz. Por otro lado, no hay condiciones para estudiar y ahí se nota la brecha con los niños que tienen un buen estatus socioeconómico. Acá los niños no tienen la posibilidad de tener un espacio propio y no se pueden concentrar. Alumnos que antes les iba bien, ahora tiene muchas dificultades para entender la materia y no logran hacer todas las guías que les mandan. Veo familias muy aisladas en y eso es lo más complejo. Efectivamente muchas han tenido ayuda de los colegios, pero otras no y los pacientes adolescentes son los más afectados, porque para ellos el colegio es un lugar de apoyo, contención, encuentro, y ahora solo sienten que se les exige. En un contexto donde ha aumentado la violencia intrafamiliar eso es complicado. Creo que para muchos la vuelta a clases va a ser difícil: van a haber más problemas conductuales, sintomatología ansiosa, problemas anímicos, estrés por tener que ponerse al día.

¿Son las mujeres las que se llevan la carga de la crisis en las familias?

Lo que he visto es que se están llevando toda la carga doméstica y muchas son madres solteras y jefas de hogar, entonces no tener a los niños en el colegio les complica porque no tienen dónde dejarlos cuando salen a trabajar. Hace poco asistí a una mujer que trabaja en la feria y cuando la comuna estaba entrando en cuarentena fue a Carabineros a preguntar por un salvoconducto que le permitiera ir a dejar a sus hijos donde los abuelos mientras trabajaba. Pero le dijeron que no existía algo así y estaba muy complicada. Finalmente, le sugerí que viera otras opciones, como sacar un permiso para ir de compras y de pasada dejar a sus hijos allá, apelando a la buena voluntad del carabinero en caso de que la fiscalizaran. Veo muy difícil la falta de flexibilidad y ayuda en algunos casos, porque hay que entender que muchas familias no podrán mantenerse siempre en cuarentena total y van a tener que salir a trabajar.

¿Ha aumentado la violencia en las familias que atiendes?

Sí, sobre todo hacia niños. Hay mucha frustración al interior de las casas porque no quieren hacer tareas y por el mismo hacinamiento, que además es problemático para el autocuidado. Estas situaciones son muy difíciles de visibilizar, porque cuando los llamo no pueden conversar tranquilos. No tienen espacios de soledad, sienten que los escuchan y entonces prefieren no contar nada. Y para muchos es difícil asistir al Cosam con la pandemia, porque tienen enfermedades prexistentes. Han aumentado las denuncias en el consultorio y en nuestro centro y personalmente ha sido muy difícil para mí. Hace poco me pasó que llamé por videollamada a la mamá de un paciente y me di cuenta, a través de gestos, que su pareja la había agredido. Pero ella no podía contarme porque el teléfono era de él y estaba ahí, pendiente de la llamada. Tuve que buscar en mi computador imágenes para explicarle cómo podía hacer una denuncia de forma segura. Resolví citarla presencialmente, pero en estos casos el tiempo apremia y muchas veces no se puede esperar.