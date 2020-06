Qué ver en el mes del orgullo gay

Paris is Burning (1990), dirigido por Jennie Livingston. Este documental de una hora 18 minutos, ganador del premio GLAAD a mejor documental en el año 1992, es un acercamiento a la vida de los travestis en Nueva York. A través de entrevistas con conocidas intérpretes drag –como Willi Ninja y Pepper LaBeija–, actuaciones y recreación de escenas históricas, la directora estadounidense da cuenta de cómo es ser parte de esta comunidad, las dificultades a las que se enfrentan a diario y el imaginario estético que las y los caracteriza, mientras aborda temáticas como el racismo, la pobreza y la discriminación. Disponible en Netflix.

Please Like Me (2013), creada por Josh Thomas y Thomas Ward. Esta producción de cuatro temporadas –de capítulos de 28 minutos– cuenta la historia de Josh, un veinteañero que se da cuenta de que es gay mientras navega por una ruptura reciente con su polola Claire; una declaración por parte del colega de un amigo, quien lo busca abiertamente; y un intento de suicidio por parte de su madre, que finalmente lo lleva a tener que trasladarse a su casa para cuidarla durante su depresión. Entre el drama y la comedia, es un sutil acercamiento a la lucha contra las imposiciones de una familia conservadora. Disponible en Netflix.