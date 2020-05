Russian Doll, el eterno loop de lo que no sanamos

Es muy curioso cómo enfrentamos a lo largo de nuestra vida los problemas. A casi tres décadas de mi existencia me he dado cuenta de que en distintos momentos de mi vida he caído en la repetición de lo mismo una y otra vez, aunque trate de evitarlo. Y creo que no soy la única: ¿por qué buscamos patrones repetitivos en nuestras amistades y relaciones de pareja? ¿Por qué tontamente cometemos los mismos errores una y otra vez? ¿Es posible que nuestras adicciones también respondan a esa necesidad de repetición? ¿Hay heridas en las que preferimos no indagar? Desde el psicoanálisis se estudia hace casi un siglo la compulsión a la repetición, impulso que todos los seres humanos –en distintos niveles– accionamos en nuestros pensamientos, sueños, juegos, situaciones desagradables o incluso dolorosas.

Obviamente hay repeticiones que son necesarias y hasta nos ayudan. En la evolución humana nos adaptamos al medio y sobrevivimos gracias a la repetición. También hay reiteraciones pequeñas, no tan relevantes ni dañinas, que podemos dejar pasar en nuestras vidas, porque una parte importante de conocernos es observar ciertas conductas y aceptarlas sin recriminarnos. Pero otra parte, más difícil y compleja, implica prestar atención a aquellos patrones que repetimos de forma inconsciente y autodestructiva. Lamentablemente volver atrás y reparar los orígenes del trauma para evitar la repetición es algo que tenemos poco arraigado. Basta observar, a nivel social, cómo hemos borrado nuestra propia historia, eliminando vestigios de culturas pasadas, olvidando traumas sociales, abusos y muertes, con el discurso dominante de vivir el presente, mirar al futuro y no volver sobre lo pisado.

La serie de Netflix, Russian Doll, habla de esto. Nadia es una mujer de 36 años con una vida intensa, centrada en sí misma y en su propio placer. Desconfía del resto, rehúye de los afectos e inconscientemente persigue la muerte. Su pulsión de vida, aquella que la hacía ser una joven resiliente a pesar de su difícil infancia, se encuentra suprimida, pero todo cambia cuando se enfrenta a la muerte y luego despierta, como si hubiese estado en un extraño sueño, en su fiesta de cumpleaños número 36, en donde se encontraba horas antes de morir. Sin entender qué está pasando, intenta ignorar lo sucedido, pero al poco rato vuelve a morir y a despertar y así, una y otra vez, en un loop que al principio de la serie se vuelve angustiante. Pero si superamos ese momento de incomodidad y logramos involucrarnos en la extraña narrativa que se propone, todo comienza a encajar. Es como una terapia sicológica, en donde al principio todo es caótico y con el paso de las sesiones los pensamientos y vivencias empiezan a relacionarse y generar un ecosistema propio.

Nadia, entre cada muerte y despertar a lo largo de la serie, va uniendo piezas de un puzzle sin resolver que la hacía repetir compulsivamente actitudes autodestructivas. Comienza a revivir dolorosos recuerdos con su madre, una mujer con problemas siquiátricos que la manipulaba y la hacía cómplice de su dependencia hacia ella. Nadia creció culpándose por el erróneo recuerdo de haberla abandonado, una imagen arraigada que no logra sacar nunca de su mente. No poder liberarse de la carga materna y de la sensación de soledad que la acompañaba desde niña, desencadenan actitudes egoístas y descuidadas que por repetición comienzan a forjar su carácter.

En este camino de volver hacia atrás y buscar, de morir y despertar constantemente en la misma fiesta, la acompaña Alan, un hombre que está viviendo el mismo infierno que Nadia y que, en alguna dimensión de todas las que se proponen en la serie, están destinados a ayudarse para encontrar qué es lo que los tienen atados.

¿Qué arrastramos del pasado que nos hace sumergirnos en loops que nos encadenan y nos hacen sufrir? ¿Podemos revisar vínculos pasados, momentos difíciles, traumas y atrevernos a navegar en esas heridas para encontrar el origen de esas repeticiones? Pueden pasar los años, como los 36 de Nadia, sin darnos cuenta de que estamos solo repitiendo y repitiendo sin revisar nuestras acciones, sin mirar atrás, sin descifrar de dónde vienen nuestros patrones conductuales. Podemos morir y despertar constantemente en una fiesta infinita. Podemos sumergirnos en el placer sin sentido, evadiendo en la repetición. Pero podemos mirar, revisar, observarnos y caminar un rato hacia atrás en vez de adelante. Tal vez en nuestra historia haya pistas de por qué hacemos lo que hacemos.

*Russian Doll, de las creadoras Natasha Lyonne, Amy Poehler y Leslye Headland, se puede ver en Netflix. Son 8 capítulos cada uno de 30 minutos.