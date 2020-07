Pasar la vida cuidando a un padre

Carolina Gigoux (29) tenía nueve años cuando se enteró que su papá era alcohólico y drogadicto. Se había quedado dormido en el auto camino a la casa y chocó contra la reja de la entrada. Su mamá, que hasta entonces había logrado disimular lo que ocurría con la intención de protegerla a ella y a sus dos hermanos, no aguantó más. La llevó a su pieza, estalló en llanto y le explicó que el choque –así como muchas otras instancias extrañas que probablemente le había tocado presenciar durante su infancia– era una manifestación más de la adicción de su padre. También le dijo que a esas alturas, ya no tenían plata para pagar el colegio porque él se la había gastado toda en drogas.

Carolina entendió aquella noche por qué nunca nadie había querido quedarse a alojar en su casa y por qué cada vez que había un evento familiar y ella le pedía a sus primas que se quedaran más rato, rechazaban la invitación. También entendió por qué siempre se hacían fiestas que imposibilitaban que se quedara dormida tranquilamente en las noches. Bulla y sonidos fuertes que estaba acostumbrada a escuchar y que hasta el día de hoy la angustian y le aceleran el corazón.

Por último, aquella noche también tomó una decisión. Estaría siempre muy cerca de su mamá para asegurarse de que no le pasara nada grave. Mientras estuviera ella, pensó, podría mitigar la situación y prevenir un posible accidente. “Yo era la menor y usé eso a mi favor; si yo estaba presente, a mi papá le daba pena y se cuidaba un poco más. Por último, trataba de encubrir que estaba mal y no se volvía tan violento o eufórico”, cuenta. Nunca más celebró su cumpleaños por miedo a exponer a su familia y a que pasara algo que la dejara en vergüenza.

Producto del apego obligatorio que desarrolló, con tal de mantener la calma en su casa, Carolina pasó gran parte de su niñez en un constante estado de alerta. Se quedaba hasta tarde cuidando a su papá para que su mamá y hermanos mayores pudieran dormir. Le metía conversación para evitar cualquier posible arranque por parte de él. Y en esas noches largas que pasaron juntos pudo conocerlo más. Hasta entonces, le había causado una cantidad inmensurable de sufrimiento, pero ella quería entenderlo. Sabía que su infancia había sido dura y solitaria, y totalmente desprovista de afecto y cariño. Sabía también que en su familia las cosas no se conversaban y cualquier dificultad era indicio de debilidad, por lo que su papá y tíos habían tenido que arreglárselas solos y más bien ocultar lo que sentían realmente.

Con ese historial, Carolina pudo simpatizar más con él. “Nunca lo abrazaron y nunca le dieron cariño, que es lo único que necesita un niño. Yo lo sabía porque era lo mismo que nos había transmitido a nosotros”, explica. “De a poco fui entendiendo más a mi padre, pero también fui desarrollando una relación tóxica. Me daba rabia y era –y sigue siendo– la persona que más he odiado en mi vida y el causante de mis traumas y trancas. Durante una época incluso rezaba para que se muriera, porque en mi cabeza esa era la única posible salida. Pero aun así, también me daba lástima. El malo no es malo todo el tiempo, y esos pequeños momentos de felicidad y bondad, he aprendido a valorarlos por mil. Y son los que me ayudan a funcionar”.

En 2011, cuando Carolina tenía 20, su papá tocó fondo. Había empezado a robarle plata a ella, a su hermana y hermano; pasaba semanas sin dormir; y mientras sus amistades ya se habían alejado y habían cambiado el rumbo de sus vidas, él parecía ser el único que no había logrado avanzar. A esas alturas se le estaba haciendo difícil sostener una vida profesional y sus vínculos eran cada vez menos sólidos. Hasta que un día un amigo ginecólogo lo fue a ver y lo convenció de ir al médico. El minuto que entró a la clínica, según recuerda Carolina, se entregó como nunca antes lo había hecho. Lo internaron de inmediato y estuvo en coma durante un poco más de un mes. Los días previos a la hospitalización se había estado infartando, pero la cantidad de droga que tenía en su organismo había opacado los síntomas. Carolina lo fue a ver todos los días. “Y por primera vez, no quería que se muriera. Estaba muy consciente de que él nunca había sido papá y que nunca me había protegido, pero no lo quise perder”, relata. Cuando despertó, gritó para que le pasaran su celular. Todo siguió igual.

Hace unos años la mamá de Carolina conoció a alguien y se fue de la casa. “Apenas tuvo la oportunidad, le dije que ni lo dudara. Esta era su salida, su salvación. Ella es tremenda persona y no merecía ser arrastrada en esto, por lo que su partida fue un alivio para mí”, explica. Desde entonces, Carolina asumió el cuidado casi completo de su padre, labor que hasta hace unos meses, antes de la pandemia, compartía únicamente con una chaperona que venía durante el día. Pero desde hace cuatro meses, el cuidado ha recaído únicamente en ella.

Con su marido –quien es el único que la ha apoyado en todos estos años que han estado juntos– viven en una parte de la casa. La otra mitad le corresponde al padre. “Lo tuve que hacer así para sentir, al menos de manera simbólica, que había una puerta que separa mi vida íntima y personal, pese a que en lo concreto él siempre está presente y yo estoy pendiente de todo”, cuenta. “Desde que cayó en coma lo diagnosticaron con depresión endógena, trastorno bipolar y trastorno obsesivo compulsivo, que con la pandemia solo se ha agravado. A su vez, si llegara a dejar una cerveza en su proximidad, no duraría más de unos minutos. Yo tengo que ducharlo, vestirlo y asegurarme de que coma. Me he sacado la comida de la boca para que él se alimente, porque sé que no puede tomar sus medicamentos con el estómago vacío. Estar a cargo del cuidado de alguien es muy difícil, es una vida solitaria e ingrata e implica privarse de todo”.

Y es que, desde que Carolina asumió el cuidado, no hay un día que se haya quedado acostada en su cama más de la cuenta. No tuvo luna de miel, todos sus trabajos han sido temporales –para poder estar la mayor parte del día en casa– y nunca ha viajado. “Durante estos nueve años he estado a cargo del cuidado de un niño de 60 años. He perdido mi juventud, he sacrificado sueños y mi independencia. Y es un lado de mi vida que siempre he escondido, de la puerta hacia fuera no comparto lo que implica esta realidad. Pero lo más fuerte es vivir en una constante disyuntiva: si yo me voy, soy la que lo abandonó. Pero si me quedo, asumo que mi vida va estar por siempre frustrada. Cuando mi hermano se fue a vivir a otro país todos lo felicitaron, pero cuando yo he intentado tomar vacaciones, me cuestionan si me las puedo repartir mejor, para no irme durante tanto tiempo. Creo que nadie elegiría esto por opción, pero de nosotras es lo que se espera”.

Y es que, al igual que Carolina, son muchas las mujeres que han dedicado su vida al cuidado de un familiar. Según la encuesta CASEN realizada en 2017, un 19,4% de las mujeres chilenas mayores a los 15 años se encuentra fuera de la fuerza de trabajo por razones de cuidado o quehaceres domésticos. Mientras que solo un 0,6% de los hombres están inactivos por esos motivos. A nivel global, un informe realizado por Oxfam Internacional en enero de 2020 develó que mujeres y niñas mayores de 15 años –especialmente las que viven en condiciones de pobreza y marginación– dedican 12.500 millones de horas diarias alrededor del mundo al trabajo de cuidado sin remuneración. Lo que equivale, según los cálculos del informe, a un valor monetario de 10.8 mil millones de dólares al año.

Como explica Teresa Valdés, socióloga y Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, siempre se ha asociado el cuidado a una tarea propia de las mujeres. Y nunca se lo ha problematizado hasta recientemente. “La crisis de los cuidados estalla cuando las mujeres entramos masivamente al mercado del trabajo. Ya no era obvio que nos correspondía quedarnos cuidando a quien fuera, tanto a un padre, un niño con discapacidad o a un suegro. Hasta hace no tanto, las mujeres solían quedarse solteras para cuidar a sus familiares. La cultura lo reforzaba como una opción legítima, buena y deseable y esto a su vez se sostenía aun más con la religión”, explica.

Y es que el imaginario que facilita que eso siga siendo así tiene que ver, como explica la especialista, con la idea de que el tiempo de las mujeres es elástico. “Se cree que las mujeres podemos despertar a las 5 para hacer todo, después salir a trabajar y luego cocinar. Eso tiene consecuencias gravísimas para la salud mental, de ahí los altos índices de depresión”, señala. Es que, al no existir un reconocimiento del derecho al cuidado por parte del Estado, el cuidado recae absolutamente en la familia. “Y cuando decimos familia, nos referimos a la mujer”, aclara Valdés.

En Latinoamérica, solo Uruguay cuenta con un Sistema Nacional de Cuidados que reconoce que el cuidado es tanto un derecho como una función social garantizada, lo que facilita que se genere un modelo de responsabilidad compartida entre familias, Estado, comunidad y mercado. La situación en Chile es diferente. Si bien en el segundo gobierno de Michelle Bachelet el Ministerio del Desarrollo Social impulsó el programa Chile Cuida, que forma parte del Sistema de Protección Social del Estado y por el cual se busca acompañar y apoyar a través de distintos servicios a las personas en situación de dependencia y sus cuidadoras, no hay una ley que postule que el cuidado es un derecho que se adquiere desde que nacemos hasta que morimos. Por lo mismo, como explica Valdés, se ha hecho difícil contar con grandes avances.

El acceso a los servicios de Chile Cuida es coordinado por las Municipalidades que participan del programa, que está dirigido al 60% de los hogares más vulnerables del país y que presenten un integrante en situación de dependencia; a las personas mayores de 60 años en situación de dependencia; a niños, niñas y adultos en situación de dependencia; y a cuidadoras y cuidadores.

La fundadora y presidenta de la Asociación Yo Cuido, Mariela Serey, explica que en estas semanas se está discutiendo en la Comisión de Salud el proyecto que busca modificar la Ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad y que reconoce a las cuidadoras como sujetas de derecho, un proyecto que desde la asociación empezaron a trabajar en el 2018 junto al diputado Diego Ibáñez y la diputada Carolina Marzán, y esa vez pudieron establecer ciertas definiciones para clasificar a los cuidadores informales, no remunerados y que prestan apoyo tanto de forma transitoria como de manera permanente.

Desde entonces, la asociación se ha dedicado a estudiar quiénes son las y los cuidadores y ese mismo año, junto a la Fundación Mamá Terapeuta, realizaron la Primera Encuesta de Cuidado Informal. Revelaron que el 97,7% de los cuidadores eran mujeres, que un 100% de ellos vive junto a la persona que cuida, que la mayoría tiene entre 30 y 39 años y que un 30,7% de ellas había tomado la decisión de cuidar porque “no había nadie más”. Con respecto a la situación laboral, un 77,8% dijo haber dejado su trabajo al momento de asumir el cuidado.

Es por esto, según explica Teresa Valdés, que el movimiento de mujeres insiste que el cuidado sea incorporado en el debate constitucional y que sea garantizado como parte de los derechos sociales. Pero eso, como explica, significaría un reordenamiento estructural profundo. “Las economistas feministas son enfáticas en esto: la reproducción social y de la vida tiene que estar al centro de la economía. Hoy día lo que está al centro son los mercados, los bienes y los servicios, pero no la sustentabilidad de la vida. Pero sin eso, no existe nada más. Si lo analizamos bien, para que esto deje de ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres, tiene que existir un cambio en la organización de la economía”.

A su vez, Mariela Serey destaca que las mujeres nos hemos hecho cargo históricamente de los cuidados por un tema cultural. “Y porque está relacionado al vínculo de amor que existe con la persona que uno cuida. Pero nosotras como asociación siempre nos preocupamos de reforzar la idea de que independiente de que seamos hijas, esposas o nueras, somos mujeres y tenemos derechos. Por eso necesitamos políticas públicas que nos protejan a nosotras. Si no estamos bien, ellos tampoco lo van a estar”.