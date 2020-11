Qué es el turismo obstétrico y qué paso con esas mujeres en pandemia

“Cuando me hice el examen de embarazo en Bolivia, el test marcó positivo inmediatamente, pero los doctores estaban empeñados en convencerme de que estaba equivocada. Hablaban sobre una posible infección con síntomas que se confundían con los de un embarazo, y que me iban a tener que operar lo antes posible. Me negué y resistí, porque yo sabía que lo que tenía no era una enfermedad, sino un hijo. De haberme quedado allá podría haber tenido un aborto. Podría también, haber muerto”, cuenta Geraldine Cuyabri (22) desde la pieza en Conchalí donde ha estado viviendo desde julio de 2019 con Carlos (31), su pareja, y donde crían a su hijo Tiago, que nació en Chile, pero que no está inscrito en ningún registro oficial.

El viaje que emprendieron en un trayecto en bus desde La Paz a Santiago, con ella adolorida y con cuatro meses de gestación, comenzó porque su tío le había contado que seis años atrás había venido a Iquique con su mujer para tener a su hija, y que en este país, ella podía confiar en que la atenderían bien. La decisión que Geraldine tomó es conocida como “turismo obstétrico”, término que Margarita Bernales, psicóloga, profesora en Medicina de la Universidad Católica y autora de estudios en atención sanitaria de migrantes, asegura que es absolutamente injusto. “La palabra ‘turismo’ está relacionada con algo que se hace voluntariamente y por placer, no tiene nada que ver con el sacrificio que hacen estas mujeres por el bienestar de sus hijos. Sus opciones son casi nulas, y por muy lógico que suene buscar atención de calidad, es muy difícil para ellas dejar toda su red de apoyo atrás”.

Así es como en 2018, el Registro Civil publicó cifras que decían que de los 48.000 nacimientos de hijos de madres extranjeras en Chile, 19.475 no estaban inscritos en los libros nacionales, estimando que un 44% de las mujeres migrantes volvían a sus países después de ser atendidas. Las razones, según explica la Presidenta del Regional Metropolitano del Colegio de Matronas y Matrones, Katiuska Rojas, pueden pasar por que “en Chile hay varios estándares de calidad en salud reproductiva que otros países de Latinoamérica no tienen. El ejemplo más claro, es la profesionalización de una labor como la matronería, y así, el mensaje que llega afuera es que sin importar su nacionalidad o los papeles que tengan, las mujeres aquí pueden elegir tener a sus hijos de forma segura y acompañada”.

Pero además de esa razón avalada por protocolos del plan Fonasa A y específicamente en el Decreto Supremo Nº67 fundado en instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en la Ley Nº 18.469 de Protección de Salud, para Jovita Ortega, académica del Departamento de Promoción de la Salud y del Recién Nacido de la Universidad de Chile, es importante recordar que “somos un país al que las mujeres eligen venir para no morir más que uno bueno para nacer. Si bien Chile tiene indicadores perinatales de calidad que dan seguridad para parir en él, lo que realmente se ve atractivo desde afuera es que aquí las tasas de mortalidad materna e infantil son bajas, y la mujer migrante no viene solo por sentirse bien tratada, sino que para resguardar su vida y la de su hijo”.

Eso nos habla de lo importante que es reconocer una necesidad de apoyo de las mujeres extranjeras en periodo de gestación, donde pueden haber vulnerabilidades sociales y emocionales muy profundas. “Mientras Carlos trabajaba como costurero, yo me encargaba de recorrer la ciudad para comprar comida, con calles muy distintas, donde me perdí varias veces y las personas me miraron de forma extraña”, cuenta Geraldine. “Lo único que pensaba, era que en Bolivia había dejado a mi primera hija y a mi madre, y que tenía que hacer todo bien en Santiago para volver a estar pronto con ellas”.

“La soledad comenzó a cobrar más peso cuando a los pocos días de haber llegado, empecé a tener dolores terribles que no me dejaban caminar bien. Fui al centro médico de la comuna con mis cuatro meses de embarazo, mareos y dolores lumbares, y ahí, me dijeron que tenía que sacar un pasaporte en el Consulado Boliviano para ser atendida. Se demoraron tres meses en dármelo. Cada día que pasaba, me sentía peor, y hasta pensé en devolverme a mi país, pero no me quise dar por vencida. A los seis meses, el dolor era insoportable, y decidí pagar para que me dieran un diagnóstico: tenía cálculos, pero la guagua estaba bien y podría irme a casa con medicamentos. Fue lo último que supe hasta que llegó diciembre”, continúa.

Ese es el comienzo de las barreras que dificultan el acceso a la salud de la mujer extranjera, y que a pesar de esfuerzos, siguen presentes. Alexandra Obach, antropóloga del Programa de Estudios Sociales en Salud UDD en salud y migrantes, las distingue en dos momentos cruciales en estas trabas. “El primero tiene que ver con toda la burocracia para el registro de las personas migrantes y a la vez, con la relación con profesionales de la salud que tienen poca preparación en cuanto a estas diferencias culturales, y una falta de sensibilidad en necesidades específicas que puede presentar la población migrante”, explica, algo que, según la Política de Salud Migrante actualizada en 2017, no debería pasar.

Pero en la fiscalización que le hicieron a esa política pública en 2019, donde la Superintendencia de Salud llegó a 80 prestadores públicos de atención abierta y cerrada a lo largo del país, solo 29 contaban con un documento de admisión general que explicaba los procedimientos para la atención de migrantes, mientras que solo 10 fomentaban su información e inscripción en programas de salud. 34 establecimientos de 64 contaban con información clara y comprensible para la mujer migrante embarazada, y solo 26 de 79 con un facilitador cultural para transmitir esa información en múltiples idiomas.

Esas cifras nos llevan a la segunda barrera de discriminación que, según Alexandra Obach, encuentran las madres extranjeras durante el proceso de gestación y sobre todo, al momento del parto. “Sus culturas chocan con la hegemonía biomédica de nuestro país, que actúa desde un lugar que deja fuera a otros saberes u opiniones. Ahí, se produce la violencia obstétrica: las mujeres migrantes entran en una situación desigual aún más grande porque el poder de toda decisión junto con toda la información que le afectará a ella y a su hijo directamente, la maneja el equipo de salud de forma vertical”, dice.

Y es que en el parto, tener apoyo y contención sí puede hacer la diferencia. Geraldine cuenta que “en diciembre, los dolores comenzaron, y partí en un taxi sola al Hospital San José. Las contracciones duraron cuatro días, y distintos doctores me daban información confusa: mientras uno me decían que caminara, llegaban otros a decirme que me acostara. Yo hablaba muy poco entre el miedo y el dolor, y una mujer que estaba en la cama de al lado me ayudó y le avisó a una matrona que yo estaba lista. El solo hecho de que hubiesen más mujeres en el lugar me dio fuerza para seguir, y cuando llegó el momento, la matrona me dio la mano y se quedó conmigo, diciéndome frases para que me concentrara y dominara mi dolor. Verle la cara a mi segundo hijo en paz es la razón por la que vine aquí, y se cumplió gracias a esa compañía”.

Por eso, Katiuska Rojas considera que el desafío del momento para su profesión, es “modernizar las técnicas para que respondan a necesidades sociales y culturales distintas. Las generaciones más jóvenes incentivamos a usar tecnologías en tratamientos kinésicos para los partos, medicamentos naturales para el dolor, técnica de parto en agua o incluso, muchas formas de parir de pie, abriendo espacio para que mujeres con otras culturas puedan elegir cómo pasar ese momento con toda la información en sus manos. Sin embargo, todas esas cosas aún radican en la voluntad individual por mejorar de cada profesional, y no reciben apoyo económico del Estado para capacitarse”.

Obligadas a estar lejos de casa por la pandemia

“Planeábamos volver a Bolivia en abril de este año, porque mi guagua iba a tener cuatro meses y podríamos viajar tranquilos, pero cerraron la frontera. Sentí dolor por no poder volver a ver a mi hija y a mi madre, y el único consuelo era esperar que al mes siguiente la pandemia pasara, pero no fue así. Hasta el día de hoy, seguimos en la pieza de Conchalí, ya gastamos todos los ahorros que teníamos para construir nuestro hogar en La Paz”, cuenta Geraldine. Así como su situación económica se empezó a complicar, los controles de su hijo quedaron pausados por la pandemia, y del Estado solo recibió una de las canastas familiares.

Es una situación que sigue ocurriendo, y que el estudio 2018 Salud y Proceso Migratorio Actual en Chile afirma que existe una “importante proporción de madres migrantes sin previsión de salud y de hecho, en una serie de la zona norte de Santiago, tuvieron este tipo de previsión 28,8% de las migrantes contra 99,1% de las chilenas”. Para una mujer lejos de su país de origen y sin las herramientas para improvisar un asentamiento durante la pandemia, esos datos marcan una realidad complicada pero que se ha dado sobre todo en la Región Metropolitana, mientras que en las regiones más extremas del norte como Antofagasta, el proceso a evolucionado.

Jeniffer Peroncini, encargada del área de niñez y del programa Chile Crece Contigo en la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Antofagasta, cuenta que buscan garantizar la seguridad de todas las madres migrantes después del parto, que configuran un 46% del total nacional en 2020. “Nuestra región comenzó un proceso de capacitación para atender a mujeres extranjeras hace seis años, y de a poco, hemos ido actualizando todos los protocolos. Nosotros empezamos antes que otras regiones en esa época, porque muchas tenían menos población migrante, lo que explicaría un retraso en las prácticas”, cuenta.

Chile Crece Contigo es el programa que se encarga de garantizar que esas prácticas de cuidado de las madres y sus hijos sean dignas sin importar la nacionalidad. Uno de sus grandes aportes, es entregar un ajuar gratuito a toda mujer que ingrese a parto en el hospital público, que incluye cuna, mochilas ergonómicas, pañales y alimento entre otras cosas. En Antofagasta, según cuenta Jeniffer, el seguimiento a las madres migrantes que vinieron a parir a Chile antes de la pandemia se ha hecho a través de los programas de apoyo y educación también durante la cuarentena, pero que aún no cuentan con una política exclusiva para quienes vengan en tránsito.

“A las mujeres que no han podido inscribirse en 2020 a las prestaciones en el norte, se les derivó a redes externas de apoyo como lo son el Servicio de Jesuitas Migrantes, la Fundación Caritas, la Iglesia Bautista o Asila Migrantes, donde pueden disponer de alimentos y alojo por un periodo de tiempo”, agrega Jeniffer, mencionando lugares a donde pueden llegar en cualquier momento.

A pesar de todo, aún no se puede comprobar cuántas mujeres quedaron sin la posibilidad de volver a sus países de origen durante la pandemia. La investigadora Jovita Ortiz, asegura que “las vulnerabilidades han crecido para ellas y eso definitivamente va a tener un impacto en las cifras de salud sexual y reproductiva. Va a aumentar la mortalidad materna y perinatal, el estrés fetal y neonatal con repercusiones a largo plazo y sobre todo, el daño por estar expuestas a criar en condiciones desvalidas y sin una red de apoyo constante”. Por eso es fundamental que al tiempo en que se están trazando las consecuencias de la pandemia, las mujeres migrantes que necesitan apoyo lejos de casa no queden invisibilizadas, ni ajenas a derechos que no debiesen miran pasaportes.