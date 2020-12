Resoluciones de Año Nuevo: Cómo establecer metas en tiempos inciertos

Las metas son parte de la vida de las personas porque significan una conexión y la esperanza para trabajar en lo que se quiere lograr. Bajo esa mirada, cada Año Nuevo aparece la oportunidad de volver a empezar, optar por nuevos caminos o abrazar la oportunidad de dar vuelta la página en algún tema. Sin embargo, el 2020 se caracterizó por ser un año de cambios e incertidumbres y muchas de las resoluciones que fueron pensadas en el 2019 se vieron aplazadas o simplemente olvidadas. Pero esto no quiere decir que por acercarse un nuevo año marcado por la pandemia hay que dejar las metas de lado. Todo lo contrario.

“La pandemia nos ha permitido darnos cuenta de las cosas que son importantes para cada una y lo que debemos priorizar”, describe la psicóloga clínica Daniela Herreros. De cierta manera, este tipo de experiencias nos enseñan y nos hacen cuestionarnos lo que realmente necesitamos en las distintas etapas de nuestras vidas y lo que queremos en ella. “Por lo tanto ¿qué tan verdaderamente importantes fueron para mí las resoluciones que me propuse los años anteriores? “, plantea.

Para Daniela, es importante establecer metas y objetivos porque motivan y dan sentido a la vida. Sin embargo, asegura que usualmente no nos damos el tiempo de conocernos y hacer un correcto planteamiento antes de establecer las metas. “Estos tiempos nos han hecho entender que no tenemos el control de todas las cosas. Sin embargo, el mayor control que podemos tener es sobre nosotros mismos, por eso el mejor tiempo invertido. Lo recomendable es conocerse y ajustar las metas al propio funcionamiento, vida y al camino que se quiera seguir, así como también se deben adecuar a los contextos que se viven”.

Ahora, otro punto clave importante a considerar, según especifica la psicóloga clínica Ángeles Urzúa, es el tema de la flexibilidad. Ciertamente los tiempos no permiten hacer una mirada certera hacia el futuro, por lo que resulta difícil establecer objetivos. De esta forma, el consejo es ser flexibles y permisivas con aquellos propósitos que se tenían en mente ya que, de cierta manera, no tenemos control sobre las cosas que sucederán. “Lo otro fundamental es el tema de la revisión y gradualidad en las metas. Una puede ponerse grandes propósitos, sin embargo, es esencial que estos contengan metas a corto y mediano plazo que me permitirán ir evaluando el avance y así acercarme al logro final”, explica Ángeles. De esta forma podremos ir ajustando y flexibilizando las metas en el camino en base al contexto y a nuestra propia realidad, sin perder la motivación y experimentando el logro.

Y es que la sensación de logro de los objetivos que nos proponemos permite seguir adelante con los otros o futuros propósitos que se tenían en mente. Lo importante, según explican ambas psicólogas, es tener claro cuál meta se prioriza y elegir aquellas más pequeñas que permitirán subir escalones para llegar a a la meta final.