Sabor a verano: Foodies nos cuentan cuál es su plato favorito de la temporada

En la playa, la montaña o la casa de los abuelos. Hay lugares a los que podemos viajar sin tener que ir, gracias a aromas y preparaciones que, inevitablemente, nos llevan a ellos. Este verano muchas personas no podrán viajar a aquellas zonas o espacios donde sienten que verdaderamente están viviendo esta temporada, por lo que quisimos ayudarlos a viajar a través de preparaciones.

Hablamos con distintos amantes de la gastronomía que nos contaron sobre aquellos platos que simbolizan el verano, la playa, el lago o la reunión familiar que quizás este año no se podrá concretar.

Dalal Halabi (@dalalhalabi), periodista y creadora de Recetario de Dul.

“El mejor plato que representa todos los veranos de mi vida es la ensalada de tomate con pepino árabe, que es chiquitito, tiene mucho sabor y se come con cáscara. A eso se le suma jugo de limón, sal y cebolla. Acompañando, siempre kebabs. Ese era el plato de verano de mi casa y es el que me recuerda a la terraza, al sol y a la infaltable piscina pelo pincho en el pasto”.

Marshall Strika (@marshallstrika), sommelier profesional.

“Para mí es infaltable la humita, pero tiene que ser con azúcar y ensalada chilena. Mientras más feo el tomate es más sabroso, y me encanta el choque entre lo dulce y lo ácido. Se juega con sensaciones agridulces que entregan frescor y me transportan al verano, al mar, a la brisa costera o a la piscina.

En la copa me gusta un carmenere fresco, ojalá con paso por madera, y en temperatura entre 16 y 18 grados. La fruta de la estación por excelencia es la sandía; es sinónimo a verano, y agregarle harina tostada me lleva a la infancia. El café frío no puede faltar. A mi me gusta el Nespresso y me encantan las ediciones Ice de la marca, que tiene sabores frutales y aparece el damasco y el durazno”.

Fernanda Nash (@realmenteveggie), creadora de Realmente Veggie.

“Mi plato de verano es súper sencillo y es el favorito dentro de mi familia. Se trata de la ensalada Caprese. La amamos porque creemos que los tomates y el verano van muy bien juntos, especialmente si son de temporada, jugosos y rojos. Además la albahaca y la mozzarella son elementos demasiado nobles y exquisitos, lo mismo que el aceite de oliva.

Si no se tiene mozzarella se puede usar queso de cabra y queda delicioso. Ojalá aliñar con sal de mar gruesa y un toque de pimienta fresca. Aunque queda muy bien como ensalada, sirve perfectamente para el aperitivo, especialmente si se acompaña de un pan de masa madre o de aceitunas”.

Tam Jiménez (@latam_food), productora y cocinera.

“Uno de mis favoritos del verano es el gazpacho. El tomate en esta temporada llega a su punto culmine de sabor y color, y es ideal para hacer sopas frías. Me encanta su simpleza y nobleza, que con tan solo un ingrediente se pueda disfrutar de un plato fresco y contundente a la vez. Su olor me evoca el verano, sol y mar.

Siguiendo la línea del tomate, no pueden faltar las humitas acompañadas por esta verdura. Imposible una mejor mezcla, es el equilibrio perfecto”.

Alejandra Mulet (@alesaboresymas), periodista gastronómica.

“Lo que más hago en verano es el ceviche, ¡me encanta! Sobre todo si se prepara con el pescado fresco, que solo se encuentra en las playas. Mi secreto para prepararlo es hacerlo con cocochas y leche de tigre”.

