Se acaban los retrógrados del verano; comienza la temporada de manifestación

El fin de Venus retrógrado, que ocurrirá este sábado 29 de enero, marca el comienzo de la pauta de movimiento energético hacia la manifestación de una realidad diferente, ya habiendo sido cuestionado nuestro deseo. El timón astrológico, con la entrada de Marte en Capricornio, nos orienta hacia el trabajo arduo de creación de los cambios necesarios en nuestras vidas.

El tránsito de Venus retrógrada comenzó el 19 de diciembre de 2021 y terminará este 29 de enero. En estos cuarenta días, hemos podido observar una reformulación respecto a las pautas y estructuras de nuestro deseo, que ha sido especialmente importante para los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) y los signos cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio).

El trabajo en relación con la reconsideración de lo que deseamos ha sido muy desgarrador, pues en este paso de Venus se ha juntado con Plutón, el regente de las transformaciones profundas; con Mercurio retrógrado, que nos ha puesto a evaluar aún más lo que queremos, y con el Sol y Urano, que nos han llamado a levantar y visibilizar un nuevo pacto con nosotras mismas.

Luego del desarme, viene el silencio y el trabajo de reconstrucción. Hoy lunes Martes hizo su ingreso a Capricornio, para poder enfatizar nuestra voluntad hacia el reconocimiento de lo que ahora queremos y es importante para nosotras.

Estas próximas semanas nos permitirán rearmar la estructura de nuestro deseo. Podremos tomar decisiones sobre lo que realmente queremos hacer, lo que es urgente resolver e incluso, podremos sacar conclusiones alegres sobre los procesos intensos y dolorosos que hemos vivido estas últimas semanas.

¿Qué sientes que quieres ahora? ¿Hay algo que ya no tiene más cabida en tu vida? ¿Qué has sentido que has aprendido de ti misma en este último tiempo, que te ha llevado a verte y percibirte de otra manera? ¿Qué decisiones sientes que debes tomar para que se materialice este camino?

El momento que comenzaremos a vivir luego de la Luna nueva en Acuario nos llamará a reconectar con la novedad y manifestarla. A darle una vuelta a nuestras vidas desde una recomprensión más desde arriba, abrazando las posibilidades y entendiendo que no porque estemos en una situación con visión de túnel hoy por hoy, siempre estaremos así.

Estas semanas son perfectas para poder hacer trabajo profundo a nivel terapéutico, para poder reconfigurar y darle sentido a las experiencias vividas durante noviembre y diciembre. Es un período para recapitular, cerrar y darle un respiro a nuestros corazones heridos.

Si estás de cumpleaños esta semana, esta energía marcará tu año. Serán 365 días de cierres definitivos, de orden y de abrir con fuerzas un nuevo capítulo de tu experiencia.