Sindemia sicosocial: Para tratar al coronavirus hay que tratar la pobreza

Vivimos semanas más tranquilas en las que si no fuera porque usamos mascarilla, pareciera que no hay nada extraño en el ambiente. Pero lo cierto es que aún no existe cura para el coronavirus que llegó al país a comienzos de año, y que en Europa -donde se había visto una baja de casos- las autoridades están confinando una vez más a sus ciudadanos.

Es en este contexto que dentro de la comunidad médica hay voces que aseguran que más que una pandemia, el Covid-19 es en realidad una sindemia con alcances que preocupan a la psiquiatría. El doctor británico y editor del medio especializado The Lancet, publicó a fines de septiembre un artículo donde afirmaba esta idea y defendía que no se puede hablar de coronavirus sin hablar también de cáncer, hipertensión, diabetes, obesidad enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Pero, ¿qué es una sindemia? “La definición de pandemia se da cuando una enfermedad se distribuye por varios países”, dice el psiquiatra Cristián Norambuena. "Una sindemia, en cambio, es una situación donde además se incluye el concepto de sinergia, es decir, hay una distribución por varios países, pero además involucra una especie de cooperación entre enfermedades donde no solo se suman en gravedad, sino que además se potencian”, advierte.

No es raro entonces que haya preocupación entre los psiquiatras. “La sindemia, en este caso, no solo incluye a enfermedades como las descritas, sino que también a factores sociales, los cuales son muy importantes en esta ecuación”, dice el psiquiatra, quien a mediados de octubre participó de una charla de expertos sobre el tema: “No es solo el rol de las enfermedades interactuando, sino que también el rol del ambiente y de los factores sociales en la evolución de la enfermedad”.

Sí, el coronavirus es más difícil de tratar cuando hay factores sociales que complican que la persona acceda a un tratamiento, pero ¿acaso no es así con todas las enfermedades? “Aunque se trata de una situación común con muchas otras enfermedades, en el caso del Covid-19 puede ser desastroso”, dice Norambuena.

“Hay un factor que tiene que ver con la inequidad, porque el mejor manejo del Covid-19 no solo debería involucrar una vacuna o medidas que detengan la diseminación, sino que también habría que manejar las variables sociales que determinan la mala evolución de la enfermedad. En personas de escasos recursos y en adultos mayores el coronavirus es un desastre”, afirma el psiquiatra.

Las enfermedades no contagiosas que funcionan sindémicamente con el coronavirus, como la hipertensión, diabetes y obesidad, están fuertemente relacionas con una mala dieta y poca actividad física o sedentarismo. Éstas, a su vez, están relacionadas a una mala situación sicosocial. “Lo que se quiere proponer es cambiar el foco. No que no busquen la vacuna, porque es muy importante que la tengamos, pero también hay que mirar esto otro. Si nos enfocáramos en dar un acceso equitativo a la salud –en general, no solamente en personas ya contagiadas- facilitaría mucho el tratamiento de esta enfermedad”, afirma el psiquiatra.