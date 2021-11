Tiempo libre: Esta semana recomendamos cuchuflis, un libro y un hidratante facial

Barquillos Estrella

“Aunque el mercado ofrece una amplia variedad de estos barquillos, estos realmente vale la pena probarlos. Hechos de manera artesanal, tienen una fina capa de chocolate interior rellena de manjar blanco artesanal de perfecta consistencia, color y dulzor. Crujientes y frescos, en estos días de calor son ideales para recordar la nostalgia de esos tradicionalmente elaborados en planchas de fierro y rellenos de manjar de campo hechos con leche de vaca y azúcar en fondos de cobre. Los Barquillos Estrella no solo son exquisitos, son también generosos en todos sus ingredientes. Pedidos al +56992774146 o en el Instagram: @barquillos_artesanales_manjar”.

Glow + B2.HA de ASIA

“En primavera y verano nuestra piel está muy expuesta al calor, la sequedad y a químicos como el cloro de la piscina que la resecan y la dañan. Cómo hidratarla y cuidarla se vuelve indispensable, este mist hidratante de la marca chilena ASIA es perfecto. Y por varias razones. La primera, es que se puede aplicar tantas veces al día como queramos y siempre dejará un precioso efecto en la piel: la ilumina -por un buen rato- y le da un brillo sutil pero muy lindo y fresco. Además, a la vez que hidrata y refresca, también estimula el colágeno, atenúa las líneas de expresión, es antioxidante, astringente y fortalece las fibras de elastina. Fácil de llevar a todas partes y con un difusor que no falla, realmente vale la pena probarlo por su calidad y también por su exquisito olor. El Glow + B2.HA de ASIA es libre de alcohol, gluten, aceite, silicona, parabenos y nuts. $18.990. www.asiaskincare.cl”.

Sapiens: una historia gráfica

“En tiempos en que se ha flexibilizado el uso de pantallas y televisión con los más chicos, regalarles un libro en papel es una buena alternativa para estimularlos de otras formas. Es difícil competir con lo atractivo que pueden ser los juegos virtuales o monos animados, por eso es que Sapiens: una historia gráfica se convierte en una excelente opción. Se trata de la versión ilustrada de Sapiens. De animales a dioses, bestseller del historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari que ha vendido más de 20 millones de copias en el mundo y que ahora reaparece en un primer tomo ilustrando narrando la historia de la evolución humana. Con dibujos e interesantes diálogos, página a página se va aprendiendo de una manera entretenida, interesante y didáctica. No por nada ha estado en la lista de los top 10 de medios como The Washington Post y The New York Times. $20.000 en librerías”.