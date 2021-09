Tiempo libre: Esta semana recomendamos productos para el cuidado de la piel, una obra de teatro y una plataforma de cine independiente

Apivita llega a Chile

“Fundada en Atenas, el corazón del Mar Mediterráneo, en 1979 por dos farmacéuticos, Nikos y Niki Koutsiana, APIVITA (la “Vida de la abeja”) es una empresa que productos naturales para el cuidado del rostro, cuerpo y cabello, todos ellos derivadas de los potentes productos de la abeja y de la poderosa flora griega. Tuve la suerte de conocer esta marca gracias a una amiga que la probó y la trajo de un viaje, así que cuando me enteré que llegaría a Chile supe que se transformaría en parte de mi rutina. Es que los productos son realmente ricos por sus texturas y aromas, y obviamente por sus resultados. Mis favoritos son la línea Aqua Beelicious, ideal para la piel grasa; la crema de cuerpo de jazmín, que tiene un aroma delicioso; y la barra de jabón natural, que además de oler muy bien, es muy linda, parece de esos jabones antiguos. Más información en @apivitachile y también lo venden online en Falabella”. (Por: Patricia Morales)

Encuentros breves con hombres repulsivos

“Esta es la adaptación teatral que el reconocido director argentino Daniel Veronese hizo a partir de la novela de David Foster Wallace. Hay dos personajes: A y B. Dos actores –Marcelo Alonso y Francisco Reyes– que interactúan y que durante ocho encuentros breves e independientes van alternando en uno y otro rol. Los temas son varios, pero todos apuntan a un punto en común: la condición masculina contemporánea que aparece ante el encuentro con una mujer –en el amor, el sexo e incluso la pérdida–. Una confrontación de bordes peligrosos e incómodos que, en algún lugar y en algún momento, comenzaron a ser socialmente permitidos y refleja la falta de comunicación entre los géneros. Esta obra es una coproducción de Fundación Teatro a Mil y Teatro Finis Terrae, con la colaboración de T4 producciones teatrales (Argentina). Se estrena el 7 de septiembre y se realizarán seis funciones en el Teatro Finis Terrae, los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de septiembre (martes, miércoles y jueves) a las 20.00 hrs. Respecto de las condiciones sanitarias, para asistir a esta obra se han establecido ciertos criterios para el resguardo de la salud de todas y todos: todas las entradas son nominativas, las butacas estarán dispuestas una por medio, con un máximo de 139 personas, y se exigirá a todos los asistentes el pase de movilidad. El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. En Teatro Finis Terrae (Pocuro 1935 Providencia). Más información en teatrofinisterrae.cl”. (Por Patricia Morales)

Plataforma de cine independiente

“Selego es una plataforma de cine independiente. La gracia que tiene es que la elección de los contenidos las hacen expertos relacionados con festivales de cine. Además la plataforma no solo cuenta con películas, también tiene series, podcast y audiolibros. La idea original de Selego surgió en pandemia ya que no habían festivales de Cine y entonces la idea es que Selego cumpliera ese rol, que fuese un festival de Cine con títulos distintos todo el año. Me gustó esta plataforma por que tiene una selección diferente, se nota que hay una preocupación en la curaduría de los contenidos y funciona muy bien en el momento de querer ver algo distinto y entretenido. El sitio es selego.com”. (Por: Sofía Valenzuela)