Tiempo libre: Esta semana recomendamos un vino para las fiestas, un colectivo y una marca de accesorios

Pinot Noir de Veramonte

“Este no es un descubrimiento reciente, pero desde que lo conocí se transformó en mi favorito para celebraciones. Es un vino que nace en los viñedos orgánicos del Valle de Casablanca, y me me encanta porque es suave y muy aromático. Además por sus notas de frambuesa y cereza se transforma en un vino muy fresco, de hecho lo tomo helado y es ideal para el aperitivo y también para acompañar la comida. Para mayor información pueden ingresar a www.vinedosveramonte.cl o a sus redes sociales @vinedosveramonte”. (Por: Patricia Morales).

Catáloga Colectiva

“Hace cinco años un grupo de seis amigas fundaron Catáloga Colectiva, un espacio de autoformación feminista que busca fomentar la lectura de obras escritas por mujeres. Hoy, el colectivo entrega talleres gratuitos y mensuales (vía Zoom, pero pronto volverán a la presencialidad) en los que se facilitan textos en español y se da paso a un diálogo público e interdisciplinario que tiene como objetivo democratizar la lectura. “Creemos que la lectura es una herramienta de lucha que muchas veces se encuentra encapsulada en espacios de elite. Lo que buscamos es llevarla a entornos amigables para así poder darle sentido a nuestras experiencias como mujeres, honrando a las que vivieron esas experiencias antes que nosotras y las llevaron al papel”, explican las integrantes. Más información en Instagram: @catalogacolectiva”. (Por: Emiliana Pariente)

Bananos y carteras

“Hace unos días en un almuerzo con amigas, una de ellas comentó que andaba en la búsqueda de un banano que fuese grande para meter todas sus cosas en un formato más cómodo que una cartera. Así llegué a conocer Valiz, una “marca de diseño y producción nacional, hecho con mucho amor para ustedes”, como dicen sus propias dueñas en la descripción de su cuenta de Instagram. Me encantó porque son productos hechos a mano, con materia prima de buena calidad y por tanto, duradero. Además tienen diseños muy bonitos, algunos más sobrios y otros más llamativos. Además de bananos, hacen mochilas, alforjas, tabaqueras, entre otras cosas. Las encuentran en el Instagram @valiz.z”. (Por: Patricia Morales)