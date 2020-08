Tres charlas y un documental que ayudan a entender la brecha salarial de género

Esta serie documental busca exponer y explicar distintas problemáticas sociales en capítulos de 18 minutos cada uno. En 2018 lanzó Why Women are Paid Less (Por qué las mujeres ganan menos) , en el que se da cuenta que ay las escasas políticas públicas que fomentan que los cuidados y labores domésticas recaigan en padres y madres. Mediante entrevistas a especialistas como la abogada Anne-Marie Slaughter y la Primera Ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, el capítulo revisa las distintas problemáticas que han afectado históricamente a las mujeres, los obstáculos que enfrentan en sus carreras laborales y la falta de acceso a ciertos derechos básicos que han tenido un impacto en sus desarrollos profesionales.