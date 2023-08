Tres Datos Paula para disfrutar en la comodidad de la casa

1. Masaje tailandés y osteopatía

Cinco viajes a Chiang Mai, capital mundial del masaje tailandés, y dos años de diplomado en Barcelona, son parte de la formación que Verena von Plate, relacionadora pública, ha recibido desde 2006. Estudió en escuelas reconocidas de Tailandia como ITM Massage School y Sunshine Massage School, y desde 2013 fue alumna de Pichet Boonthumme, el fallecido maestro reconocido como el más influyente en esta práctica a nivel mundial.

Hoy Verena realiza una terapia llamada thai metta, que fusiona la antigua práctica de sanación del masaje tailandés con técnicas osteopáticas. “Es una terapia holística que busca liberar el cuerpo a nivel físico, energético y emocional. Busca reducir tensiones musculares y dolores crónicos tan comunes como el de cabeza, cuello, espalda, hombros, caderas, ciáticas, entre otros. Favorece también la activación de la circulación sanguínea y linfática; y ayuda a desbloquear emociones reprimidas, aliviar la ansiedad, el agotamiento físico y energético”, explica Verena.

Para recibir esta terapia, el paciente primero debe completar un cuestionario con detalles sobre su estado de salud, lesiones y antecedentes de enfermedades. Las visitas a domicilio consisten en sesiones de 2 horas de masaje, las que tienen un valor de $53.000. Antes de comenzar cada sesión, Verena hace un repaso de la ficha técnica y analiza el estado físico y emocional.

Atiende entre 10 y 12 pacientes a la semana y desde 2018 dicta talleres de formación. Reconocida como profesora de masaje tailandés por el Gobierno de Tailandia, gracias a un teacher training de 360 horas, comenzará un nuevo curso el 21 de septiembre. Se trata de una formación de 80 horas de práctica intensiva, dividida en tres módulos.

thaimettamasajes@gmail.com

www.instagram.com/thaimetta.terapia

2. Piercings a domicilio

A los 13 años Javiera Mella comenzó a hacerle perforaciones en las orejas a sus amigas, después de haber aprendido practicando con sus muñecas. “¡Siempre me decían que tenía mano de monja!”, recuerda. Después de 12 años trabajando como periodista en agencias y empresas, decidió que quería hacer algo que realmente le gustara. “Lo pensé, hice un curso online y el mismo día compré todo: pistolas desechables y sanitizadas, guantes y todo lo necesario para que sea un servicio limpio y seguro”.

Así nació Luna Perforaciones, emprendimiento con el que Javiera ya ha agujereado cerca de 200 orejas -desde el cartílago hasta el lóbulo-, de hombres y mujeres adultas, adolescentes, niñas e incluso guaguas. Las visitas no duran más de 20 minutos, en los que la clienta elige entre los modelos de aro quirúrgico disponibles y luego se marca la oreja para que la perforación quede tal como se espera. El aro queda puesto de inmediato.

Cada perforación tiene un precio de $13.000. Incluye la pistola desechable y el aro de acero quirúrgico.

+56983476598

www.instagram.com/lunaperforaciones

3. Reflexología en los pies

Masajear los pies con las manos para conseguir efectos específicos en otras partes del cuerpo, haciendo circular la energía hacia esos órganos a través de los amasamientos. De eso se trata la reflexología podal, práctica que aunque ha existido en diferentes culturas a lo largo de la historia, se popularizó como tal en el siglo XX, gracias a la fisioterapeuta estadounidense Eunice Ingham, quien escribió el libro Stories the feet can tell (1938).

En 2010, la diseñadora gráfica Daniella Fuentes tomó un curso con Claudette Duchense -licenciada en naturismo, conocida como la “madre” de la reflexoterapia en Chile- y su hija Noelle Hassman, quienes dictaban un curso sobre salud natural y reflexología podal. “Fue por interés personal que decidí formarme en esto. Comencé a realizar el masaje a mi familia y círculo más cercano y como los beneficios eran tan evidentes, alguien me sugirió ofrecerlo como servicio. Así empecé”, cuenta.

Según Daniella, además de inducir a un estado de relajación profunda, esta técnica promueve la autorregulación del organismo. Elimina toxinas, alivia dolores musculares, fortalece el sistema inmunológico, mejora la circulación sanguínea y reduce el estrés y el insomnio. La sesión, que tiene un valor de $18.000 y una duración aproximada de 1 hora y media, consiste en la estimulación de todas las terminaciones nerviosas ubicadas en los pies. Dependiendo de las necesidades de la paciente, la terapeuta profundiza en las zonas correspondientes.

+56964343570

daniella.fuentes@gmail.com