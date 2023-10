Tres Datos Paula para este fin de semana largo en Santiago

1. Festival Unión de Oficios en Recoleta

150 expositores que representan distintos oficios estarán presentes en la novena edición de este festival que desde 2021 dirige la diseñadora gráfica y gestora cultural Andrea De La Horra Sastre. Es ella quien escoge cuidadosamente a los artistas que son parte de la feria. “Siempre me han dicho que la selección que hago es distinta a otras ferias porque me preocupo de que se note el proceso de cada proyecto, que muestren bien sus productos en Instagram y que tengan una buena calidad”, explica Andrea. La tarea no es fácil, pues recibe cerca de 700 postulaciones: “a mí me da lo mismo que tengan una gran cantidad de seguidores, lo que priorizo en la selección de los oficios es que estén bien hechos. Hay algunos que se repiten (de ediciones anteriores), pero siempre le doy prioridad a gente nueva”, agrega.

Aunque se trata de un proyecto itinerante, la Casa San Cristóbal, sede de esta edición, es considerada el “lugar oficial” del festival. A los pies del emblemático cerro San Cristóbal, disciplinas tan diversas como ilustración, cerámica, pastelería, orfebrería, bordado y serigrafía convivirán este fin de semana junto a una parrilla musical de bandas emergentes como Diegors y Chica Rica y talleres gratuitos (previa inscripción) dictados por artistas reconocidos como Santiago Ascui, Matías Prado, Matías Santa María y Michael Yaikel.

Toda la programación en www.instagram.com/festivaluniondeoficios/

7 y 8 de octubre, de 10 a 20 hrs.

Av. Perú 631, Recoleta.

Entrada gratuita.

2. Primavera del Libro en el Parque Inés de Suárez

Esta tradicional feria gratuita de libros, organizada por la asociación gremial Editoriales de Chile, es desde hace 11 años una vitrina para exhibir el trabajo de editoriales nacionales independientes, y a la vez, un punto de encuentro entre lectores, autores y otros actores del ecosistema literario, por medio de conversatorios, presentaciones, lanzamientos y firmas de libros.

Considerada como un espacio clave para un sector cuyo trabajo se da fundamentalmente desde la autogestión, esta edición de la Primavera del Libro se realizará por primera vez en el Parque Inés de Suárez y contará con 178 editoriales expositoras -una gran cantidad de ellas provenientes de distintas regiones del país, desde Arica hasta Aysén- que exhibirán publicaciones variadas como poesía, narrativa, ensayo y literatura infantil y juvenil, entre otros estilos.

“La Primavera del Libro tiene una importante vocación de panorama familiar”, dice María Paz Morales, presidenta de Editoriales de Chile. Y agrega: “contamos con una actividad que, a estas alturas, ya es un clásico: el round de ilustración, instancia que permite que niños y familias completas puedan interactuar con artistas. La dinámica es muy entretenida, ya que los públicos dictan un concepto para que los ilustradores dibujen y después se vota por el favorito”.

Dentro de las más de 100 actividades gratuitas, habrá varias vinculadas a la memoria y a los 50 años del Golpe Militar, con un enfoque diverso y amplio, incluso para niños. Otra novedad interesante está en torno al cuidado del medioambiente, con actividades como introducción a la “ecoedición” o a la edición de libros responsable con el planeta (viernes a las 19 hrs).

Todos los detalles de la programación en www.instagram.com/primaveradellibro y www.instagram.com/editorialesdechile.

6 al 9 de octubre, de 11 a 20 hrs.

Antonio Varas 1510, Providencia.

Entrada gratuita.

3. Feria Feliz en el barrio El Aguilucho

Feria Feliz se define como un espacio que reúne a emprendedores que buscan darle una segunda oportunidad a la ropa, a los juguetes, a los libros y accesorios con el objetivo de romper con el consumo descarte o fast fashion, manteniendo las prendas u objetos activos mientras tengan vida útil. “Feria Feliz es cuestionarse el consumo inconsciente y casi automático que por mucho tiempo hemos normalizado, es hacer circular un cambio, es cuidar juntos, con una acción concreta, nuestra tierra, nuestras aguas, la vida feliz del planeta”, dice Paula Iglesias, periodista y coorganizadora de la iniciativa que nació en mayo de este año y que en esta, su tercera edición, reunirá en el café La Compañía a 17 expositores de ropa y objetos usados.

“Mi socia y yo desde siempre hemos estado circulando nuestra ropa y la de nuestros niños como algo natural, y nos dimos cuenta que entre las mujeres intercambiar el clóset es algo que hacemos desde que comenzamos a salir con amigas”, dice. Y agrega: “quisimos convertirlo en un espacio real, de consumo consciente y precios justos; vender feliz y comprar feliz”. También con un enfoque familiar, la feria tendrá actividades como cuenta cuentos y lectura de tarot.

7 de octubre, de 10:30 a 20 hrs.

Pedro Lautaro Ferrer 3460, Providencia.

Entrada gratuita.