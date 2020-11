Tres grandes mitos sobre las relaciones y el amor que debiéramos derribar

El mito de que si no hay pasión, no hay amor: En el inicio de las relaciones se vive con deseo, atracción y la idea de un amor idealizado. Esta fase inicial tiende a desaparecer en la transición hacia el amor de compromiso. Sin embargo, hay quienes confunden que esta etapa significa que ya no hay amor, ya que existe esta creencia- mostrada en innumerables películas- que ese amor pasional es para siempre. Bajo esta mirada, Paula explica que hay que entender que las relaciones, al igual que el ser humano, pasan por procesos evolutivos, por lo tanto, no se debe pensar que las personas serán las mismas durante una relación de hartos años. “Una relación se construye, reconstruye, destruye y vuelve a construir longitudinalmente a través del desarrollo de ella. El amor no muere sino que las fases de la relación de pareja son evolutivas y se tienen que ir encuadrando y converger con el desarrollo de cada persona. De alguna manera uno tiene que ser protagonista en su relación de pareja, de no dejar que ciertas cosas pasen por encima de mí”, especifica Paula quien agrega que la comunicación es una gran vía para estimular el amor en las relaciones.