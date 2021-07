10 tips para emprendedores en tiempos de pandemia

Entender la diferencia entre un emprendedor o emprendedora y su emprendimiento es la clave que marca la diferencia en tiempos de pandemia. Los primeros son agentes económicos movidos por su propia energía, que los impulsa a hacer cosas que son valoradas por otras personas; por lo tanto, esa actitud es permanente. El emprendimiento específico, en tanto, es el resultado de esa chispa, algo que es transitorio.

Cuando hay crisis, la cabeza fría centrada en los números es fundamental para, si la realidad indica que es lo correcto, perder el vínculo emocional con ese proyecto que los apasiona, y sin dejar de ser ellos mismos, decir adiós a esa “criatura tan querida” para enfocarse en hacer algo nuevo.

El escenario actual para los emprendedores no es alentador. El estallido social de octubre del año pasado golpeó a este sector, pero el confinamiento asestó un golpe fuerte a muchos de los rubros no esenciales. Maribel Guerrero, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, se dedica a estudiar la evolución del emprendimiento en el país. Dice que un indicador ilustrativo para entender de qué estamos hablando lo podemos encontrar en la cifra de constitución de empresas y sociedades del Ministerio de Economía, que han disminuido notablemente: el periodo de enero a mayo 2020 comparado con igual periodo del año anterior, la baja fue de 8.032 nuevas empresas y sociedades (14% menos); en tanto que para los meses del estallido, la disminución fue del 11%.

Afirma que “los emprendimientos están teniendo dificultades de capital de trabajo por la contracción del mercado interno y a la adaptación a una nueva realidad que demanda salvaguardar la salud de empleados y consumidores. Esto está generando la discontinuidad empresarial. Los cierres suelen ser de naturaleza financiera”, dice Guerrero.

¿Qué pasos debe dar un emprendedor para avanzar hacia la transformación digital en estos momentos? “En la medida que todos los negocios se vuelcan al mundo virtual, la capacitación digital es fundamental para sacarle provecho a las dimensiones del mundo digital”, dice Francisco Guzmán, director de Claro Empresas. En este sentido, agrega, “como primer paso es importante realizar un diagnóstico de los conocimientos y herramientas con que se cuenta y definir líneas de formación, así como la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas como, por ejemplo, de colaboración basadas en la nube, que les permitirá potenciar el trabajo remoto. Las empresas hoy tienen la oportunidad de entrar en la era del Smart Working y contar con las herramientas digitales adecuadas les permitirá maximizar recursos y mejorar sus niveles de flexibilidad y productividad”.

Para quienes ya se han volcado hacia la tecnologización, pero buscan dar un paso más arriba, Francisco Guzmán dice que una que una vez que los colaboradores están capacitados y las herramientas instaladas, “se deben identificar las brechas que aún persisten en cuanto a conocimientos, cultura y gestión de procesos. No existe una solución estándar para todos, por eso es importante identificar las áreas indispensables para la operatividad del negocio y la generación de nuevas capacidades”. Y luego añade: “Desde el punto de vista más humano, hay que perder el miedo, atreverse a explorar nueva tecnología, aplicaciones, usar funcionalidades actualizadas, que nos entregan las herramientas de hardware y software disponibles”.

¿Qué hacer en este escenario? ¿Qué actitud adoptar como emprendedores? ¿Dónde poner las fichas que quedan?

1. “Los números mandan”, dice Daniela Rivera, contadora auditora de Phoenix Contact. “Los emprendedores tienen que actuar con mucho realismo, estudiar lo que está ocurriendo. He visto que debido a esto mucha gente ya está perdiendo sus patrimonios. Entonces, hay que poner freno racional y no dejarse llevar por el cariño que puedas tener a tu emprendimiento. Esto se hace poniendo todos los números sobre la mesa y decidir cambiar de rubro o cerrar. Tomar la decisión correcta en el momento preciso”.

Extender emprendimientos que no van a dar -afirma-, lo único que va a generar es un hoyo económico para las personas y sus familias. “Lo principal es evaluar fríamente qué es lo que estamos haciendo, cuál es el norte y proyectarnos con eso”, apunta.

2. Estar bien informado de las facilidades o beneficios estatales. La profesional aconseja estudiar bien si es o no conveniente para un emprendimiento entusiasmarse o acogerse a todas estas soluciones. “En general, he visto que se trata de beneficios a corto plazo que se transforman en una soga que lo único que genera es postergación de las deudas”, asegura Daniela Rivera.

3. Atreverse con diversificación sectorial que, según Maribel Guerrero, “en algunos casos será temporal para atender las necesidades más apremiantes durante la pandemia. Es decir, ciertos emprendimientos han utilizado la curva de aprendizaje de su actividad de negocio principal y la han adaptado para atender actividades esenciales. En algunos casos, en colaboración con los diversos agentes de su cadena de valor”.

Un ejemplo ilustrativo de ello es lo que hizo Daniel Daccarett, gerente general de Vendomática, la empresa a cargo de las famosas máquinas expendedoras de café, que las adaptó para entregar alcohol gel y así contribuir en la lucha contra el covid-19.

4. Buscar las mejores herramientas en el sistema financiero. José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, dice que la banca ha buscado apoyar a sus clientes persona y empresa a través de una oferta integral que incluye postergaciones de hasta seis cuotas, créditos covid y reprogramaciones, y que lo recomendable es acercarse a los bancos para estudiar cada caso.

“El esfuerzo de crédito que se está haciendo no solo hay que mirarlo en términos de créditos nuevos: las reprogramaciones masivas aún están abiertas, los bancos siguen recibiendo a sus clientes. Esto, junto con los créditos asociados al Fogape, implican que una porción relevante de la deuda de ese cliente se posterga también seis meses y se genere mayor espacio de liquidez”, dijo Mena recientemente en el streaming #VisióndeLíderes de Itaú.

5. Transformación digital con ciberseguridad. El covid-19 ha sido, en los hechos, el gran catalizador de las tecnologías. Los emprendedores han debido incorporar la tecnología en el corazón de sus modelos de negocio. “Pero con el aumento en la conectividad y los servicios en línea, a veces se olvida dar una mirada más amplia para saber cómo controlar los ataques informáticos que van en aumento”, advierte Pedro Huichalaf, abogado del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor.

El experto recomienda adquirir soluciones paquetizadas, que se venden con precios diferentes, que son plataformas con diferentes escalas de seguridad para el emprendedor y para los futuros clientes que interactúen con él para cuidar los datos personales. Las hay con respaldos periódicos, otros que son físicos que se instalan en las oficinas como respaldos locales.

“La paranoia digital es una realidad que adquirió más fuerza con la pandemia. Por eso, ofrecer como un valor agregado el hecho de que se cuiden los datos personales, uso de transacciones seguras, y decir en tus comunicaciones y marketing que los datos que entrega el cliente serán usados solo para el servicio, con un compromiso a no ceder, vender ni transferir esos datos”, dice Huichalaf.

6. Teletrabajo con respeto de la privacidad de los trabajadores. Con el trabajo desde el hogar, el mercado está ofreciendo a los emprendedores un sinfín de softwares para asegurar la productividad. El propio Huichalaf indica que es importante “no caer en la tentación en el uso de aplicaciones espía que registren la actividad online completa de los empleados, lo que abiertamente vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que está garantizado por el artículo 19 de la Constitución. Al tener esto en cuenta, el emprendedor puede evitar multas y sanciones”.

7. Logística como promesa verificable. Los negocios que están entregando sus productos a domicilio han aumentado de manera exponencial, colapsando los sistemas courier. Prácticamente se puede pedir cualquier cosa a la casa en un plazo y forma comprometido por el emprendedor. Se trata de un factor determinante para la confianza del consumidor digital que se debe cumplir; porque si ello no ocurre, el cliente no va a volver. Si no existen los medios para llegar a tiempo y bien, lo aconsejable es no escalar la oferta hasta que se haya encontrado la solución.

8. Personalización de las comunicaciones con el cliente. Hablar al consumidor de manera real, comunicarse, va a ser la diferencia que va a influir en el éxito de los emprendimientos. La contadora Claudia Rivera dice que es necesario “verse comprometido con el cliente. Llamar al cliente, ir al cliente, acudir al cliente. Una buena comunicación con tus clientes con llamados constantes para ver y adaptarse a sus necesidades”.

9. Transmitir tus valores en todo momento. Detrás de un servicio o producto existen personas que los hacen posible, personas con valores y una filosofía de vida. Estos valores y el propósito se deben comunicar siempre en todos los puntos de contacto con los clientes, sean físicos o electrónicos. Esto se consigue también con la creación y difusión de contenidos relevantes mediante el uso de plataformas de redes sociales con el objetivo de construir comunidad en torno al emprendimiento.

10. La colaboración como la base del éxito. Maribel Guerrero afirma que ante una situación de incertidumbre económica, de los mercados y a la naturaleza del tejido emprendedor, resulta indispensable la colaboración. “Se trata de un aspecto que deberá estar presente entre los diversos agentes que integran una cadena de valor o productiva, porque será la clave para asegurar la continuidad de la misma”, dice ella.