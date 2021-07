El boom de los sitios web que realizan trámites y filas por ti

Una oportunidad de emprendimiento se encuentra en cada necesidad, incluso cuando se trata de tiempo. De esto se dio cuenta Carolina Horcos (43), una publicista de profesión que se aburrió de trabajar en el área comercial y decidió crear su propio negocio haciendo trámites para que sus clientes pudiesen ahorrar tiempo.

“Me di cuenta de dos cosas. La primera es que quería emprender, la segunda es que no sirvo para quedarme quieta. Por lo mismo pensé en hacer varias cosas, como pasear perros, cuidar niños o ir a hacer las compras del supermercado, pero ni una por sí sola me iba a ayudar a dar con los ingresos que necesito, así que me dije ¿por qué no hacer varias?”, cuenta Horcos.

¿Se imagina tener que hacer un trámite en el Compin y que Horcos lo haga por usted? Bueno, a eso se dedica. Con el apoyo de su esposo y de sus amigas más cercanas, comenzó a armar un menú de servicios que ella podía ejecutar, con el precio de cada uno. Esa lista comenzó a circular por WhatsApp, entre sus más cercanos. Luego de recibir varios pedidos y entender que era buena en hacer trámites, armó su propio sitio web.

“Esto lo comencé hace unos tres años. Tengo un costo fijo por hora, todo es variable porque va a depender de dónde me movilice porque tengo un precio para cada sector dependiendo de cuánto me alejo de mi casa. El único servicio que tiene un precio que no varía, es la revisión técnica, pero si el vehículo sale rechazado se suman los artículos que tenga que comprar para repararlo”, detalla Horcos sobre su modelo de negocio.

Asegura que la base de su éxito está en la confianza y en hacer cada pedido como si fuera para ella. “Yo los ayudo a resolver cachos. La mayoría me llama por eso y me preguntan si me gusta hacer estas cosas que ellos odian y la verdad es que sí, me encanta hacer trámites. Soy resolutiva, sino tuviera eso, no serviría para este trabajo. Nunca vuelvo a mis clientes con un problema”, asegura.

A Horcos le llegan los pedidos por WhatsApp o a través de su sitio web soslohagoporti. Algunos de sus clientes incluso son internacionales y le piden ir, por ejemplo, al ministerio de educación a ver el estado de sus solicitudes académicas. Lo único que ella no hace, es ir al supermercado. “Para eso ya existen otras aplicaciones y no hay cómo competir porque cobran más barato, mientras que yo tengo mi tarifa por hora. No es justo para los clientes”, menciona sobre una tarifa que parta desde $10 mil la hora.

En promedio, el nuevo trabajo de la publicista, que es totalmente digital en cuanto a la comunicación con sus clientes, se basa en hacer un promedio de tres favores diarios. “Yo manejo mi tiempo, pero esto es 24/7, a veces tengo días relajados y otros muy estresantes. Lo importante es que puedo siempre compatibilizar todo con mi familia. Además, mi hermana trabaja conmigo y también un chico universitario. Me encantaría poder ampliar esto con el tiempo y ser una fuente de empleo para otras personas tan comprometidas como yo”.

Con el estallido, dice, bajaron los pedidos durante octubre y noviembre. Los trámites en Santiago Centro los tuvo que postergar por las protestas, pero cada vez que hay una ventana entre las manifestaciones y los paros de los trabajadores, corre a hacer lo que tiene pendiente. “Lo importante siempre es solucionar”, dice.

Trámites online

Hay otro tipo de trámites que, a menos que sea con un poder, es difícil realizar y consumen mucho tiempo. Se trata de aquellos que se hacen en notarías y que hasta hace un tiempo sí o sí debían ser presenciales. Esa realidad cambió hace poco cuando la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales dispusieron una plataforma online que permite realizar algunos servicios online, lo que se traduce en un significativo ahorro de tiempo.

Eso sí, los trámites se terminan presencialmente para otorgar certeza jurídica al acto que se legaliza, por lo que las personas deben dirigirse a una notaría de su elección tras rellenar la documentación por internet. Ahí es donde el documento se encontrará listo para la firma del ministro de fe.

Para esto existen dos plataformas NotarioExpress.cl y APPA. En Notario Express se pueden realizar más de 40 trámites online que se obtienen siguiendo los siguientes pasos:

Se ingresa a Notarioexpress.cl y se selecciona el documento requerido, completando los campos de información con los datos del solicitante. Luego, el usuario reserva un horario para retirar el documento en la notaría de su preferencia, paga de forma segura con Webpay de Transbank, y finalmente, concurre a la notaría en el horario que reservó. En la notaría acredita su identidad, haciendo una fila de atención especial, cuyo tiempo promedio de espera es de 10 minutos.

La plataforma APPA, por su parte, permite realizar diversos documentos en línea con notarías de todo el país. Para este efecto, se completa el formulario en línea respectivo. Luego, se toma hora y fecha de atención, y se envía a la notaría de preferencia.

APPA también permite realizar:

Verificación de documentos electrónicos

Aplicación que permite confirmar la veracidad de los documentos electrónicamente emitidos, resguardados y publicitados en los repositorios institucionales autorizados

Central de poderes

Aplicación que permite la vinculación de poderes emitidos electrónicamente. Al momento de su verificación permite visualizar documentos relacionados.

Índices de extractos de sociedades

Aplicación que permite la búsqueda indexada de los extractos de escrituras de sociedades.