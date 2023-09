Fundadores de Mach desarrollan plataforma para invertir en criptomonedas

Chris Storaker, Nicolás Jaramillo y Diego Larraín se conocieron cuando trabajaron en los inicios de Mach. Años después, las ganas de hacer un nuevo proyecto los volvieron a juntar y decidieron postular a la aceleradora estadounidense Techstars, ingresando a su programa en 2021. Aunque en un principio querían desarrollar un proyecto más ligado a pagos y tarjetas de crédito, sobre la marcha decidieron cambiar el enfoque.

“En esa época empezó a salir recurrentemente esta idea de que la gente estaba invirtiendo en criptomonedas, y a nosotros nos daban ganas de tirarnos los pelos de la cabeza escuchando lo que hacían. Pensamos que ahí había una oportunidad, porque la gente estaba tomando malas decisiones”, cuenta Chris Storaker, quien ya tenía experiencia en el rubro trabajando para Bakkt, una plataforma estadounidense que ayudaba a distintas empresas a incorporar criptomonedas.

Storaker recuerda conversaciones donde personas les contaban que invertían en criptomonedas sin saber bien en qué consistían y cómo funcionaban. Por otro lado, tenían la convicción de que ese tipo de activos, a pesar de su volatilidad, sí entregaba buenos retornos a largo plazo y sí podían llegar llegar a tener un impacto disruptivo. Por eso decidieron crear Arch.Finance.

Fondos para todos los gustos

La idea era llevar el mundo de las criptomonedas a un lugar más conocido, fácil y seguro, y que la gente pudiera entrar a este ámbito con montos pequeños. “Nos preguntamos por qué no hacer lo que hace la gente en el mundo financiero tradicional y diversificamos la inversión. Queríamos expresar esta emoción en torno al cripto de la manera correcta y de la manera técnicamente más eficiente, desde el punto de vista de inversión financiera”, explica Storaker.

La plataforma de Arch.Finance ofrece siete tipos de fondos distintos.

Con el proyecto ya ideado, utilizaron 2022 para llevarlo a la realidad, enfrentándose al desafío de crear una infraestructura para la plataforma sin que existieran muchos referentes. El resultado final fue lanzado este año y permite al usuario concretar inversiones en pocos pasos, sin montos máximos.

“Les presentamos a los usuarios una serie de portafolios y les ayudamos a entender cuál es el que mejor se ajusta a su perfil de riesgos. Tenemos portafolio audaz, prudente y balanceado. Alternativamente, también tenemos la opción de que ellos mismos construyan su portafolio con esos fondos que tienen exposiciones específicas”, detalla Storaker.

En esa línea, la plataforma además permite invertir en un fondo enfocado en aplicaciones de Web3, otro con las criptomonedas de mayor capitalización de mercado y también en activos digitales concretos como Ethereum y Stablecoins.

“Me gusta pensarlo como Legos. Aquí tú puedes comprar el Lego armado o puedes construirlo con las piezas que más te acomoden”, agrega Storaker.

Un cambio cultural

En Arch saben que el mundo de las criptomonedas es volátil y, por lo mismo, parte de su propuesta también comprende darle todas las facilidades posibles al usuario para que entienda y se desenvuelva con mayor seguridad.

Una de esas características es la autocostudia, que quiere decir que cada usuario tiene la propiedad y custodia de sus activos 24/7 y que estos están separados de Arch, por lo que si la plataforma deja deja de existir, lo invertido no está en riesgo.

“Cuando tú compras un activo en Arch, ese activo queda en una billetera que tú y solamente tú controlas. Nosotros en ningún momento podemos, por decirlo de alguna manera, meter la mano a la plata que tú tienes, que ha sido una de las principales críticas cuando la gente se preocupa de las estafas en cripto o de que una plataforma no es segura. Nosotros invertimos harto para que, pase lo que pase, la gente tenga el control de sus activos en todo momento y no dependa de nosotros.”, explica Storaker.

El confunandor de Arch explica que han intentado transparentar siempre la volatilidad de las criptomonedas y educar al respecto a través de su blog y newsletter.

También buscan comunicar que la forma más segura de hacer una inversión en este ámbito es pensando a en períodos extensos, ejemplificando con que Bitcoin, en sus 14 años de historia, ha tenido 11 con retornos positivos.

La startup está viendo la posibilidad de expandirse a Colombia y Perú en el mediano plazo.

“La gente que ha mantenido su inversión, en el caso de Bitcoin, por tres o más años, históricamente no ha perdido plata. Eso no significa que no vaya a pasar, sino que hay antecedentes que te indican que en una clase de activo riesgosa, te conviene tener una mirada de largo plazo”, dice Storaker, quien añade que lo más recomendable es ver la inversión en criptomonedas como un complemento o una parte de una portafolio más amplio.

Otro de los desafíos que vislumbraron desde el principio era el de cómo difundir la apuesta por las criptomonedas en un país como Chile, donde el perfil de inversor suele ser moderado. Un estudio reciente de Statista indicó que solo el 14% de los chilenos invierte en este tipo de activos, una cifra menor en comparación al 35% de Argentina o el 25% de Brasil.

“Creo que Chile se ha ido abriendo a la posibilidad de invertir en plataformas digitales. Cuando estábamos en Mach no había oportunidad de invertir en activos inmobiliarios de forma fraccionada o de invertir en la bolsa de Estados Unidos desde Chile. Pero creo que se ha ido generando esta cultura de buscar más complementos, que también es una tendencia global, de que cada vez más gente invierta en activos alternativos”, opina Storaker.

Arch.Finance suma hasta la fecha más de 1.000 usuarios, teniendo como próximo objetivo superar la barrera de los 10.000 y llegar a los US$10 millones en montos administrados.

“El principal feedback que hemos recibido es que se han sorprendido por lo fácil y rápido que es. Eso creo que fue casi nuestra paranoia cuando estábamos construyendo la plataforma, porque el cripto ya es difícil de entender, entonces si el instrumento es difícil de usar, es demasiado”, dice Storaker.

Otro de los planes es poder expandirse a otros países, entre ellos, Colombia y Perú. Paralelamente, están desarrollando un servicio pensado especialmente para clientes de alto patrimonio, para personas que quieran optar por inversiones similares a las que ofrece la plataforma actualmente, pero con montos mayores de los permitidos en una transferencia bancaria.