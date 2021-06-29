La tecnología gana terreno en el fútbol

La Copa América de este año goza de particularidad. Tras la expansión de la pandemia por el COVID-19 en el mundo, la Confederación Sudamericana del Fútbol (CONMEBOL) decidió posponer el encuentro, sus dos iniciales anfitriones –Colombia y Argentina– decidieron desertar del rol y se trasladó a Brasil pocas semanas antes y, ante la posibilidad de realizar los partidos con un 30% del público posible, se volcaron a partidos sin fanáticos en las graderías. Pero fue también el regreso de la tecnología, con la segunda “participación” del VAR, la asistencia al árbitro a través de video. Pero ese es solo un detalle, mientras la tecnología se integra cada vez más a los deportes y al fútbol en particular.

Desde hace casi una década, en Inglaterra, se comenzó a utilizar el big data para realizar estadísticas aplicadas a los distintos clubes deportivos de fútbol. Y, si bien la tecnología ha demorado en llegar a estos lados del mundo, es seguramente el horizonte más cercano en un futuro próximo. El Arsenal, por ejemplo, cuenta con sistemas que miden las distintas variantes de los jugadores, como sus errores y la gravedad de los mismos. La premier League, en 2015, hizo lo mismo cuando tras la llegada del entrenador Jürgen Klopp incorporó análisis de datos. Y los ejemplos se replican y, recientemente, el gigante Google se sumó a la tendencia.

DeepMind Technologies, firma británica que Google adquirió en 2014, se asoció al Liverpool FC para ayudar al club deportivo en la implementación de inteligencia artificial (IA). En el resultado de su trabajo, publicado en la Revista de Investigación de IA, se refieren a algunas de las posibles aplicaciones de la tecnología al deporte, que en ciertas ocasiones aún hay quienes confían plenamente en la decisión de los jugadores y no en lo que dicen las estadísticas, por ejemplo, de desempeño. Y a esta se sumó que Olocip –firma española especializada en la implementación de IA en el ámbito deportivo e industria– realizó una selección de cuáles han sido los mejores de la más reciente edición de La Liga a través de su tecnología que, más allá de solo analizar los datos superficiales, profundizó en los detalles para así reducir las chances de error.

La medida tomada por el Liverpool F.C dice Pablo Tapia, fundador de la plataforma de análisis de datos en el balonpié Futbolytics, fue el último gran empujón en el área en Europa. Acá en Latinoamérica, dice el creativo, aún es algo difícil y, si bien han tenido acercamiento con clubes locales para cerrar acuerdos con ellas, “cuesta mucho que den el paso”. “Hay una lenta adopción de las herramientas y siempre hemos estado atrás en las tendencias. Incluso con los analistas se demoraron en incluirlos de forma recurrente en los cuerpos técnicos. Y más atrás pasaba lo mismo con los preparadores físicos o de arqueros”, afirma Tapia.

Los datos aplicados a la IA pueden colaborar en distintos ámbitos, como analizar y ver por ejemplo cuál sería el equipo ideal de acuerdo a su desempeño en detalle durante toda una temporada –como hizo La Liga–, ayudar a los clubes a tomar decisiones con respecto a nuevos fichajes, entre otros. Tapia dice que son justamente esas dos áreas las que más destacan: el área de scouting y la del análisis de rendimiento. “En Europa lo que se hace es una figura que está conectada entre el área de datos y el cuerpo técnico, y así apoya al director técnico en el análisis de datos para tener algo más cuantitativo del rendimiento en cancha”, desarrolla.

El análisis de datos pasa a ser fundamental en el sentido estratégico, pero son cuestiones a considerar. “A pesar de trabajar con datos, esta no es la respuesta final. El usuario no hará un par de clicks, por ejemplo, y terminará con un proceso de scouting de jugador. Lo que buscamos nosotros es reducir el margen de error y costos transaccionales que tiene ese procedimiento”, afirma Tapia. “Que el director técnico tenga estadísticas de juego en tiempo real ya sucede y el tema no es la capacidad para procesar esa información, sino cómo los clubes terminarán usando esa información en la toma de decisiones”, añade.

Los clubes desde hace años adoptaron una medida de análisis de datos. En algún momento estos compraban análisis a consultoras dedicadas al área, pero el acercamiento de los equipos con las mismas empresas de inteligencia se ha estrechado. En el caso de Futbolytics y para acercar las tecnologías a quien lo requiera –uno como usuario puede también contratar un plan individual–, se inspiraron en dos interfases: Fintual, para la inversión rápida y fácil en fondos mutuos, “y la interfaz de los videojuegos como Fifa, hemos armado filtros y cosas así, para que se sientan cómodos y con un par de botones que cambie tengan el resultado deseado”.

La implementación del 5G

Las nuevas tecnologías de las compañías de telecomunicaciones cambiarán por completo cómo y cuánto se consumen los diversos contenidos. En un mundo bombrdeado por los constantes avances de las empresas tecnológicas, redes sociales, las transmisiones en línea y el streaming, el fútbol ha tenido que salir al encuentro de los espectadores. Mucho más en un periodo de pandemia. Según cifras de Ericsson, las instalaciones deportivas a nivel global están experimentado un alza en el 67% en el uso de datos móviles por parte de los asistentes. Vinculadas al deporte, particularmente al hay varios puntos en que esta nueva tecnología promete ser delirante y de generación de valor, dice Francisco Pizarro, subdirector de I+D del Centro de Innovación UC.

Con la tecnología habrá una velocidad más rápida de comunicación y, en un mismo espectro de antena, e pueden tener a más usuarios y así menos saturación de señales. “Y de repente en un estadio hay mucha gente hablando y se cae la señal, y esto permitirá que los usuarios puedan transmitir su contenido o partidos desde ahí y no se les caiga”, dice el ejecutivo. Vinculado también a la actividad presencial en los estadios y la vinculación del 5G al Internet de las Cosas (IoT), se podrá aplicar en distintos planos. Hoy en día, dice, ya se puede hacer una mejor gestión en los estadios, al tener por ejemplo sensores que muestren en tiempo real estado de camarines o baños. Incluso cuán lleno pueda estar un basurero y agilizar su recambio.

El también director del Lab Claro-Centro de Innovación UC 5G afirma que hay cosas que ya pueden hacerse a través de fibra óptica, pero con la implementación del 5G mejorarán. Ejemplifica con una medida aplicada en la Copa América de 2019. “Cuando uno comprende que son eventos en vivo, se da cuenta que hay otras cosas relevantes, como el impacto que puede en los sistemas de vigilancia y que es algo importante al ser un evento masivo. Con el 5G habrá un espacio para tener mejores algoritmos basados en IA, estarás procesando desde la nube para hacer una detección en tiempo real de personas que no puedan entrar a un estadio”, afirma, y luego añade que: “hay que ser cuidadoso en no decir que es la panacea, porque hay cosas que se pueden realizar con una buena fibra óptica, pero no siempre está disponible”.

Ericsson ya hizo un experiemento al respecto en España, cuando debajo de cada asiento del estadio Camp Nou instaló sus “Radio Dot System”, una tecnología orientada a mejorar la cobertura del 5G en espacios interiores y que permite que cada uno de los dispositivos se interconecten unos con otros. Esto ayuda a mejorar la experiencia de los usuarios en los estadios, y también a cómo utilizan sus datos móviles.

Otra de las posibilidades, y en la que aún se está trabajando y se ha visto potenciada en el contexto de la pandemia, es el mejorar también la experiencia de los usuarios de forma remota para los eventos o partidos en vivo. Según dice Pizarro, hay ya firmas e instituciones que intentan no solo mejorar el replicar de la imagen en vivo, sino también cómo se pueden lograr traspasar las sensaciones que uno tendría al estar presencialmente en un lugar.

Un estadio en casa

Desde hace algunos años, Intel ha puesto a prueba sus sistemas True View en distintos estadios del mundo. La tecnología permite, a través de cámaras que rodean en 360° un determinado espacio, captar grandes cantidades de volumen de video volumétrico –o video 3D– y que permite ver nuevas perspectivas de los distintos encuentros deportivos. Fútbol americano, básquetbol, entre otros, y también fútbol se han transitido en ese formato.

De hecho, ya se ha usado en las transmisiones de la Premier League y permite, a los televidentes que tengan contrato con determinados servicios de cable, poder acceder a esa información adicional a lo visto en un televisor tradicional. Estos videos, a diferencia de los vistos en una pantalla normal, en vez de pixeles capturan voxeles -volumetric pixels- y no solo tienen las coordenadas RGB, sino que suman un valor espacial XYZ.

La compañía, dado el contexto de la pandemia, ha continuado trabajando en el tema. Según César Berardini, gerente de Innovación del Grupo Datco, el próximo paso y más considerando el distanciamiento físico dada la pandemia, es el cómo los usuarios consumen y visualizan los contenidos. “Vamos hacia un mundo en el que comenzaremos a consumir contenidos inmersivos y ya hay pequeñas muestras”, dice Berardini, y plantea que, en algún momento, se dejarán de ver videos, películas o partidos en un plano de dos dimensiones y se pasará a tener una tecnología completamente envolvente.

“El True View busca digitalizar con volumen, en una nube de puntos, lo que sucede en el ámbito deportivo y permite, con esa multiplicidad de cámaras, ver todos los ángulos de acción de lo que sucede adentro del estadio”, resume. Como los estadios están funcionando sin público, Berardini dice que en un futuro, y si la tecnología continúa con su desarrollo, no será necesario asistir para poder sentir que “se está viviendo ese deporte y se generará la sensación de que estoy ahí”.

La tecnología, en desarrollo por Intel, podría ser llevada a sus dispositivos e incluso comenzar a comercializar televisores en realidad aumentada, lentes de realidad virtual o sistemas de proyección que nos permitieran “vivir una experiencia lo más cercana, a como si ya estuviese ahí”. Solo resta que la tecnología se masifique para que baje los precios.

El 5G, y lo que venga, sería uno de los componentes claves en la ecuación. “Va a dar mayores anchos de banda y velocidades de bajada, pero también permitirá que la latencia, que es la densidad en la que tarda en moverse en bit a través de una red, sea comparable a que tenemos por un cable y la fluidez será una”, afirma.

Berardini cita a William Gibson, pionero en ciberpunk. “‘El futuro ya llegó, solo no está bien distribuido’”, dice él. Y ejemplifica con un ejemplo, aunque distante del fútbol, con una experiencia inmesirva. Apple recientemente lanzó su Spatial Audia, con el cual se puede experimentar el Dolby Atmos. “Todo esto con un solo sentido: yo dejo de escuchar en estéreo para pasar a escuchar sonidos que vienen disimuladamente desde distintos lados de un entorno físico. Y permite, por ejemplo, si voy a escuchar música clásica, decir ‘quiero el violín en la esquina de allá’ y no cabe duda que el próximo paso es el video y partidos inmersivos”, dice el experto.

En 2017 se transmitió un particular enfrentamiento entre los Queensland Maroons y el New South Wales. En pantalla, en esa ocasión y además del contador de ambos equipos de rugby, se incluyó un monitoreo en vivo de los signos vitales de cada jugador. Pero fueron los Stormers los primeros en implementar los gadgets a sus juegos. Incluso en Inglaterra algunos pequeños clubes de fútbol, como el West Bromwich Albion, se sumaron a esa tecnología desarrollada por Catapult y que en su sitio web tienen al balonpié como ejemplo. Su splución permite realizar una correcta gestión de los deportistas y un análisis de video de acuerdo a los dtos recopilados por su sistema.