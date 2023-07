Las razones que convierten a Valparaíso en un puerto de tecnología e innovación

Más de 20 universidades que realizan investigación en la región. Inversión del Ministerio de Ciencia y de la Subtel para el desarrollo del 5G en el puerto. Varias agrupaciones que estimulan la generación de ideas innovadoras. Valparaíso se está convirtiendo en un polo de desarrollo en el área y esa es la razón de por qué se eligió como territorio para partir con el Ciclo Regional Transformadores 2023: una serie de encuentros de reflexión en torno al tema organizados por Claro empresas que, además, tendrán lugar en Antofagasta, Concepción y Puerto Montt.

Uno de los ejemplos más patentes es la reciente creación de V21, distrito de innovación de Viña del Mar -y el primero de su tipo en el país- que reúne a empresarios, organismos público y la academia en torno a incentivar las ideas que pueden llegar a convertirse en grandes negocios.

Rocío Fonseca, ex gerenta de Innovación de Corfo, es una de las panelistas del seminario de Viña del Mar. Foto: Sergio López Isla.

Jaime Arnaiz, actual director de V21, será uno de los expositores del primer encuentro del Ciclo Regional Transformadores 2023; en su intervención, hablará sobre su experiencia trabajando en innovación y los resultados de V21 a poco más de un año de su fundación.

Antes de Arnaiz, habrá un panel de conversación para analizar la realidad local compuesto por Francisco Guzmán -vicepresidente de Claro empresas-, Alfredo Cortés -director de la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (ASIVA), patrocinador de este evento- y Rocío Fonseca, referente nacional en temas de innovación, emprendimiento, redes internacionales y matchmaking startups-empresas, tanto en el mundo público como privado. Además, es ex CEO de InnovaChile CORFO y líder de Start-Up Chile.

Y para comenzar la jornada, el primer orador del encuentro será Sebastián Sichel, actual director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral, además de ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, ex presidente de BancoEstado y ex ministro de Desarrollo Social y Familia del gobierno de Sebastián Piñera.

En su charla, llamada “Salvando al capitalismo de la inercia”, el también ex candidato presidencial abordará los desafíos en materia de innovación que tiene una nación de ingresos medios como Chile.

Este encuentro se realizará hoy jueves 20 de julio, a partir de las 17.00h, en el hotel Sheraton Miramar en Viña del Mar. Las inscripciones son gratuitas y están disponible en www.clarochile.cl/transformadores