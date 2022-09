Lenguaje corporal digital, el gran desafío de las empresas

El auge digital y la infinidad de opciones que se pueden alcanzar al interactuar dentro de las plataformas digitales, tanto comunicacional como comercialmente, ha despertado el interés de grandes compañías a nivel mundial, quienes han comenzado a explorar las nuevas posibilidades que brinda el mercado para así llegar a un nuevo nicho de usuarios que crece día a día.

En este escenario surge un nuevo desafío para las marcas que es entender en profundidad el lenguaje corporal digital. Este concepto se refiere a que, así como en el punto de venta los vendedores deben tener en consideración el lenguaje no verbal de sus clientes, en el mundo digital también existe un comportamiento que las marcas deben aprender a descifrar para leer las intenciones de los consumidores más allá de la comunicación explícita.

Con la futura irrupción del metaverso, el lenguaje corporal digital adquirirá una relevancia aún mayor, porque las fuerzas de ventas van a tener la posibilidad de interactuar con avatars o gemelos digitales, que representan a un comprador real pero cuya representación digital tiene sus propios códigos de comunicación.

Descifrar estos códigos, será esencial para fortalecer la relación entre los usuarios y las empresas, generar identificación y fidelización. Sobre todo, cuando vemos que la separación entre el mundo digital y físico es cada vez más difusa, y están emergiendo experiencias de compra híbridas.

La nueva normalidad va a ser las tiendas inmersivas de comercio electrónico bajo un esquema “phygital”, donde los usuarios pueden obtener sus productos y servicios a través de tiendas 3D, incluso con envío a domicilio, lo que se suma a las ya recurrentes compras a través de páginas webs y aplicaciones.

¿Qué significa esto para las empresas? Si antes notábamos el desinterés de un cliente porque fruncia en seño o esquivaba la mirada cuando le hablamos de un producto en tienda ¿cuáles son las señales a las que debemos estar atentos en el mundo digital?

Cuando respondemos a un mensaje en línea o a partir de una palabra clave que utilizamos para llegar a un sitio web, dejamos huellas sobre quiénes somos, sobre que nos interesa y que nos mueve

Hoy en día, la interpretación digital del lenguaje corporal implica el seguimiento de ciertas señales que pueden o no ser evidentes. Por ejemplo: supongamos que un suscriptor de una lista de correo electrónico abre el mensaje de una campaña en particular, e inmediatamente hace clic en el botón “Compartir esto en Facebook”. Podemos tomar esto como una aprobación definitiva por parte de dicho contenido. También podríamos suponer que el cliente gasta una cantidad no trivial de su tiempo en Facebook. Quizás entonces es momento de restablecer el diálogo con dichos clientes a partir de una campaña a través de las Redes Sociales.

Mientras antes comprendan las empresas que los nativos digitales son públicos difíciles de seducir, que además se comunican de manera poco tradicional versus a lo que estábamos acostumbrados, antes podrán aprovechar las oportunidades del universo híbrido en el que estamos inmersos. Esta carrera por conquistar el corazón de los clientes va requerir una revisión completa de las estrategias de fidelización, marketing y capacitación de la fuerza de venta. No hay un día que perder y la clave va a ser que hablemos el mismo lenguaje.