Podcasts viven su mejor momento en Chile impulsados por la pandemia

El 18 de marzo, cuando se cumplía el primer aniversario de la pandemia en el país, el equipo de “La Cosa Nostra” -podcast de análisis político conducido por Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga-, tuvo como invitada a Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico. Las declaraciones de la doctora, en un ambiente distendido muy diferente a la radio o la televisión, marcaron la pauta de la semana y elevaron al capítulo como la segunda tendencia en podcasts.

“Para ser sincero, nosotros también fuimos sorprendidos. No sabíamos que ella nos había elegido para marcar un punto político” dice Macari, quien desde octubre de 2019 lidera el programa. “Es interesante que el fenómeno se haya dado en un podcast y no un medio tradicional, porque hay un cambio en el ecosistemas de medios, que tiene relación con este cambio radical en la dinámica de la comunicación”, asegura el conductor. La Cosa Nostra se sustenta gracias a que sus seguidores adquieren membresías -por $30 mil al mes- para formar parte de “la familia”, y tener acceso a los seminarios que realizan.

Los podcast, serie episódica de archivos de audio o video que un usuario puede descargar a un dispositivo personal para escuchar fácilmente, es un término acuñado por primera vez en 2004 y su posicionamiento es sólido en Estados Unidos y otros países, pero en Chile su arribo ha sido más lento, pero empujado últimamente por la pandemia, debido al distanciamiento social y a la posibilidad que da de grabar conversaciones distendidas con personas juntas o a la distancia, como viene siendo la tónica del último tiempo.

En 2020 aparecieron más de 900 mil programas de radio digitales y descargables, según datos de Chartable, sitio especializado en la medición de audiencias de podcast. Una expansión que comparada con 2019, creció el triple, dando pie a una competencia entre las compañías que alojan los programas, siendo Spotify una de las más populares junto Apple y Google. Eso sí, un tercio de los nuevos podcasts no continuó más allá del tercer episodio, y solo el 23% siguió después del décimo capítulo.

Los podcasts en español se multiplicaron por siete durante 2020. Una de las razones de su masividad, según Javier Sanfeliú, exdirector creativo de Emisor Podcasting, está en el consumo no lineal, tal como con los streaming de series y películas. “Los podcasts los administras como quieres, y programas según tus gustos, no los de un antiguo programador. El podcast es libertad, porque te deja hacer otras cosas mientras lo escuchas. Formato perfecto, amable y poco invasivo”, define.

Aunque los más populares son los podcasts de entretención, la tendencia ha comenzado a sumar a las empresas, como parte de la estrategia digital de cada una de ellas. Los podcasts corporativos tienen como objetivo hacer que las personas se involucren con su historia y eso es algo que el marketing tradicional no puede conseguir tan fácilmente. Los podcasts, además, ofrecen una nueva forma de conexión con los clientes, empleados e inversores, aportando un valor real al oyente gracias a contenidos de calidad. Así, en el último año compañías como BBVA, Fisher Price, Banco Santander o Reason Why han comenzado a producir sus propios podcasts.

Fuera de las grandes corporaciones, el mundo de las pymes y las startups también han comenzado a ocupar los podcasts como herramienta para llegar a potenciales clientes, utilizando herramientas como un podcast o contenido brandeado asociado a temas de interés de su público objetivo. Una encuesta de la Asociación Chilena de Publicidad (ACHAP) y Startup Chile señala que la mayoría de los oyentes de podcasts son jóvenes entre 25 y 35 años, que los escuchan por smartphone y el 64% dijo escucharlos casi completos.

Alberto Mayol, Darío Quiroga y Mirko Macari conducen "La cosa nostra".

Los más escuchados en Chile

Uno de los podcast más exitosos en Chile es “Con la ayuda de mis amikas”, conducido por Valeria Luna y María José Castro, que partió a fines de 2017, donde hablan de diferentes temas y lo que ha pasado en la semana en redes sociales. El espacio tuvo un spin-off, llamado “Al cine con las Amikas”, publicado todos los jueves y donde los estrenos del cine y TV se mezclan con la cotidianidad de sus protagonistas, Luna y la periodista Ángela Díaz.

“Con Valeria nos conocemos desde hace mucho tiempo y gran parte del éxito tiene que ver con la química que tenemos”, dice Díaz. “Es un espacio de entretención que está ligado por el cine, evidentemente, pero es un espacio entretención. Mucha gente dice que es como estar hablando con la amiga”, define sobre el programa, que lleva dos años al aire y que forma parte del Amikas Podcast Club, empresa productora conformada por Díaz, Luna y María José Castro, donde tienen propuestas como un club de lectura, un consultorio de belleza y con el que lanzaron un libro y un show.

Valeria Luna y Ángela Díaz, de “Al cine con las amikas”.

Otro podcast chileno exitoso es el del comediante Marcelo “Coronel” Valverde, con “El Sentido del Humor”, que partió en 2017 junto a Fabrizio Copano, comentando rutinas y sketches, pero fue junto Luis Slimming y Héctor Romero con quienes dieron forma al programa actual, que cuenta con entrevistas, secciones e invitados, y que en tiempos pre pandemia hizo shows en vivo por el país.

El podcast formar parte de Patreon, una plataforma de financiamiento para proyectos independientes, donde una comunidad que sigue el proyecto ayudar monetariamente y recibe a cambio material exclusivo o instancias colectivas, que se suman a la venta de poleras con imágenes o frases alusivas a los chistes del programa. En el caso de Patreon, cuentan con tres tipos de suscripción, siendo el nivel ¡UH LALA! el más “exclusivo”, donde por 10 dólares se puede acceder a charlas posteriores a la grabación de los capítulos cada martes y jueves.

Para Marcelo Valverde, uno de los puntales para hacer un podcast es apuntar a un nicho. “No necesariamente hay que hacer un contenido como en la televisión o la radio, que tenga un target tan amplio, sino que puede llegar a ser de verdad muy específico. Puedes hacer un programa para un público muy fanático de The Office y aún así son rentables y llamativos para las marcas”, aclara.

Marcelo Valverde conduce “El Sentido del Humor" junto Luis Slimming y Héctor Romero.

El bioquímico y doctor en biología celular y molecular Gabriel León produce y graba “La Ciencia Pop”, podcast dedicado a historias científicas inspirado en el libro del mismo nombre. Durante 2019, León comenzó a hacer dos columnas a la semana en la extinta radio Zero, que le exigía un ritmo al que no estaba acostumbrado. Tras el cierre de la emisora, decidió aventurarse y mantener el contacto con el público grabando su podcast. Semanas más tarde, cuenta, compró un micrófono con conexión USB, aprendió a grabar y montar a través de Garageband, app de edición de Mac, y comenzó a publicar la primera semana de marzo del año pasado.

“Los podcasts han permitido a personas que no trabajan en televisión o radio a que tengan medios equivalentes para poder contar sus historias. Eventualmente se puede convertir en un trabajo”, dice León sobre su programa, que publica cada viernes por la mañana y que ya va por su segunda temporada. Como otros, también cuenta con marcas que han auspiciado capítulos y un Patreon para recibir aportes de la comunidad. Su gusto por grabar lo ha llevado a lanzar próximamente un podcast para contar aventuras detectivescas de un sujeto que resuelve crímenes ayudado de la ciencia, y que pretende lanzar como contenido exclusivo a sus seguidores suscritos.

Claves para hacer podcasts

Estimulado por la innovación tecnológica, la democratización del desarrollo creativo y la inmersión de la experiencia auditiva, el streaming de audio ya forma parte de la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo. Tan solo Spotify lanzó más de 80 podcasts exclusivos y nuevas temporadas en 2020, alcanzando un crecimiento interanual de más del 75%. La experiencia de audio en la compañía de streaming no se limita al formato estándar, permitiendo la creación de ecosistemas con nuevas formas de escuchar programas, como Your Daily Drive y The Get Up, que incorporan la música y la palabra hablada en entornos dinámicos.

EL BIOQUÍMICO Y DOCTOR EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR GABRIEL LEÓN PRODUCE Y GRABA “LA CIENCIA POP”.

¿Cuáles son las claves de un buen podcast? La creatividad del contenido, la periodicidad de su publicación y la activa comunicación con la comunidad a través de redes sociales. “Hay que tener un motivo, algo que pueda entregar que otros no, y que además sea un contenido que tiene valor para mí entregarlo y para el que lo escucha”, define Marcelo Valverde.

Respecto a lo técnico, es importante considerar las herramientas tecnológicas. No es necesario invertir grandes sumas de dinero en micrófonos o enherramientas de edición. Gabriel León recién actualizó su espacio de trabajo en la segunda temporada, con micrófono de alta gama y una interfaz adecuada para conectar al computador que le permitió una calidad de audio mucho mejor. Pero para quienes quieran partir pueden considerar micrófonos con conexión USB fáciles de instalar.

Javier Sanfeliú recomienda que mientras más Hi-Fi suene, mejor, siempre considerando una buena postproducción y sonorización, lo que se puede conseguir a través de herramientas de edición o hosting, plataformas donde se almacenan los capítulos. Hay páginas como Anchor, que son gratuitas y cuentan con herramientas para editar y luego publicar los capítulos. De hecho, la app representó el 80 % de los programas nuevos en Spotify en 2020, lo que supone más de un millón de shows nuevos, según datos entregados por la compañía. También se pueden optar por versiones pagadas como Buzzsprout o Transistor, que cuentan con distribución y acceso a estadísticas de los consumidores y alcance del programa.