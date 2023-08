Trabajo en jornada híbrida: la exitosa experiencia de tres empresas

Si bien era algo poco masivo antes de la pandemia, el teletrabajo demostró que muchas empresas podían funcionar con los empleados ejerciendo sus labores desde sus casas. Por lo mismo, han sido varias las compañías que han habilitado modalidades de trabajo híbrido, acarreando con ellos una serie de nuevos desafíos.

“Sabemos que la presencia física en el lugar de trabajo es esencial para establecer una conexión profunda entre los equipos. El hecho de trabajar codo a codo, sentir la energía del equipo y compartir un espacio común fomenta un contacto humano más directo”, señala Andrés Fonseca, CPCO de Global 66.

Esta fintech, fundada en Chile 2018, tiene actualmente a una buena parte de de sus empleados bajo un sistema que permite que trabajen uno o dos días a la semana desde sus casas, dependiendo del cargo que ocupen y qué tan necesaria es la presencialidad para esa labor.

En un rubro distinto, el del marketing digital, Moov Media Group funciona de una manera similar, ya que planifican previamente qué días estará cada empleado en la oficina, priorizando a los puestos en que compartir el mismo espacio es más crucial.

Rodrigo Andrade, Andrés Alcalde e Ignacio Miranda, fundadores de Moov Media Group, startup de marketing digital que trabaja en modalidad híbrida.

“El desafío principal es cómo mantener motivados a los equipos y enterados de la misma manera de las conversaciones que se hacen acá en la oficina a las personas que puedan estar apoyando con otro punto de vista desde su casa”, comenta Rodrigo Andrade, uno de los socios de la empresa.

Según Andrade, para ellos es esencial mantener un grado de presencialidad. “En el negocio de consultoría, en marketing, en tecnología, hemos visto que los clientes valoran mucho trabajar con una empresa que tenga una cultura súper identificada, que las personas que trabajan para sus proyectos o cuentas se conozcan entre ellos de forma presencial. Eso nos permite estar en esas conversaciones del día a día, del pasillo, donde enriquecen las distintas visiones que uno pueda tener respecto a ciertas temáticas y crea lazos que son más fáciles de establecer de manera presencial que online. Y eso nuestros clientes también lo ven como un valor agregado”, señala.

Así también lo piensa Andrés Fonseca, quien cree que la presencialidad tiene la capacidad de generar lo que denomina como “moments that matter”. “Son estos momentos que impulsan la creatividad, dan lugar a conversaciones más profundas y generan ideas y soluciones innovadoras. Propician, asimismo, momentos de relación personal que simplemente no se pueden replicar en un entorno puramente remoto”, opina.

Más cómodo y económico

Aún así, pareciera que hay algo en el trabajo híbrido que termina teniendo más peso que los beneficios de comunicación de la presencialidad. Así lo cree Rubén Arias, CEO de la edtech BeeReaders, una plataforma de ejercitación de lectura para estudiantes de entre 5 y 18 años.

En su caso, que tienen oficinas en cinco países (Costa Rica, Colombia, México, Estados Unidos y Chile), el tener que trabajar a distancia es pan de cada día, aunque hay otras razones para defender ese modelo.

“Nos hemos dado cuenta de que hay personas que tienen traslados súper largos a su lugar de trabajo y no queremos añadir una preocupación más, sino que queremos que la empresa pueda ofrecer las mejores condiciones laborales”, explica Arias.

El CEO también destaca que a nivel económico, el modelo híbrido permite ahorrar espacios en oficinas, ya que nunca estarán todos los empleados en el mismo espacio. “Como somos una empresa en crecimiento, todo dólar o peso ahorrado cuenta y hay veces que la decisión de abrir una nueva oficina o agrandarla, depende mucho también de los niveles de venta que se tengan. No simplemente es necesario tener una oficina porque hay que tenerla, sino que tiene que hacer sentido.”, señala.

“Hay personas que tienen traslados súper largos a su lugar de trabajo y no queremos añadir una preocupación más, sino que ofrecer las mejores condiciones laborales”, cuenta Ruben Arias, fundador de BeeReaders, en la foto junto a su socio Luis Gringras.

En Global66 también consideran que una de las ventajas del trabajo híbrido es poder sumar colaboradores sin que las fronteras pongan impedimentos. “Ofrece una flexibilidad y se convierte en una fuente de enriquecimiento al permitirnos colaborar con compañeros de diferentes países y culturas. Esta interacción internacional no solo amplía nuestras perspectivas, sino que también refuerza nuestra visión global”, dice Andrés Fonseca.

La tecnología como solución

Como en el caso de estas tres startups, son varias las empresas que han optado por modalidades híbridas, priorizando sus beneficios y utilizando diversas técnicas para palear sus desventajas.

“Crear ciertas instancias de colaboración, tener ciertas herramientas que nos permiten entender los flujos de trabajo y los procesos procesos, es lo que nos ha permitido obviamente seguir avanzando, pero siempre ese desafío es de lo más relevante”, dice Rodrigo Andrade.

Rubén Arias, lo complementa: “Lo que hemos buscado hacer siempre es tener todas las herramientas tecnológicas disponibles para poder maximizar el estar en contacto”.

Esas herramientas van desde plataformas y softwares que centralizan la organización de la empresa hasta soluciones más concretas. Dentro de las primeras, servicios como Slack, un programa de mensajería interna para compañías, han ido ganando terreno.

“Lo usamos como medio de comunicación oficial para todos los propósitos de anuncios oficiales, agendamientos de reuniones, colaboración, etc. O sea, todo se centraliza en Slack, más que por correo electrónico. Es un mecanismo mucho más eficiente”, explica Arias y agrega: “Tratamos de evitar al máximo el uso de otras redes de comunicación privadas, como WhatsApp, por ejemplo, para evitar que se propaguen mensajes no oficiales o para que la comunicación se mantenga siempre centralizada y tratemos de evitar lo más posible las discrepancias en la información o bien la descoordinación”.

Las cámaras de AVer usan Inteligencia Artificial para mejorar la comunicación en videollamadas.

Entre las soluciones más concretas, el mundo laboral postpandémico ha dejado la puerta abierta para un sinfín de opciones que simplifican procesos cotidianos. Una de ellas, por ejemplo, es AVer, una marca de tecnología especializada en videoconferencias, que en Chile es representada por Schaferstein y que comercializa cámaras con una serie de atributos que difuminan los ripios comunicacionales que pueda interponer la pantalla.

Las cámaras de AVer tienen resolución 4K o Ultra HD y se conectan a través de USB a cualquier computador, pudiendo ser utilizadas con los servicios tradicionales de videollamadas. Además, gracias a tecnología robótica e Inteligencia Artificial, reconocen fuentes de sonido o movimiento y hacen zoom en esa dirección, imitando los puntos en los que se suele concentrar la visión en una conversación.

“Esto hace que la persona que está al otro lado no se maree, no pierda perspectiva y sepa quién está hablando. Es como que estuviera sentado en la misma sala de conferencia”, explica Rodrigo Strauss, gerente comercial de Scharfstein, y agrega: “Este tipo de tecnologías toma lo mejor de los dos mundos porque por un lado, a través de la tecnología se puede tratar de llegar a una experiencia muy cercana de tener a la persona al frente. Pero por otro lado, tiene la gracia de que yo me puedo conectar desde cualquier lado, sin tener que trasladarnos”.

Entre otras características que tienen estas cámaras están la iluminación inteligente, la capacidad de aislar sonido o el poder direccionar la imagen con un control remoto. “Basta que una persona se tenga que conectar por videoconferencia a una reunión para que el sistema del laptop colapse porque tienen el micrófono direccionado o porque hay que achoclonarse para aparecer en cámara. Entonce sestas soluciones toman sentido, en base a poder generar una experiencia donde el micrófono y la imagen sean de alta calidad. Eso te soluciona todo”, cierra Strauss.