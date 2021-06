Webinar: Transformación digital tras la pandemia en empresas del sur

[video url="https://rudo.video/vod/bJOiJp?autostart=false" autoplay="true" preload="auto"][/video] Rafael Palacios, director de Políticas Públicas de Sofofa, intenta dar una mirada positiva a la pandemia: "Tenemos una historia de un país centralizado y ahora estamos en una coyuntura que puede revertir eso. ¿Por qué? Recordemos que una de las grandes tendencias para la centralización fue la migración campo-ciudad, en gran medida por la búsqueda de trabajo. Hoy esa tendencia se podría revertir, porque hay un 25 por ciento de asalariados que están con teletrabajo y, por tanto, no necesitan desplazarse", contextualizó en el Webinar del V Ciclo de Tecnología y Negocios, presentado por Claro empresas y Sofofa, auspiciado por Huawei. En la conversación de este miércoles, conducida por la periodista Bárbara Pezoa y bajo el nombre de "Transformación Digital tras la Pandemia: Oportunidad para Empresas del Sur" (con foco en las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Lagos), Palacios apuntó también que "las aglomeraciones urbanas, en situaciones como la pandemia, hacen que la gente salga de la ciudad y tal vez esto le de un impulso grande a la descentralización, y que a través de la nube todos estemos conectados sin importar que estemos en el mismo lugar físico", añadió. Una idea que también fue en la misma línea de Francisco Guzmán, director de Claro Empresas, sobre cómo aprovechar la digitalización de las empresas en el sur del país: "La tecnología se ha transformado en un núcleo para superar esta pandemia, de mantener la productividad, trabajando a distancia. En tres meses logramos lo que no habíamos logrado en tres años: el teletrabajo, la teleducación y la telemedicina son una realidad. Eso está generando un mundo donde las soluciones con la tecnología están ayudando a optimizar la economía, abriendo nuevas oportunidades". Daniel Halpern, académico y director de TrenDigital UC, también invitado a este webinar, planteó que gracias a la tecnología se ha podido enfrentar de mejor manera la crisis sanitaria mundial. "En 100 días cambió el mundo. ¿En qué hay que focalizarnos? Hace 100 días, cada uno ha debido reinventarse para trabajar de modo remoto, mientras ayuda a educar a sus hijos de modo remoto, a ganar menos al mes, trabajando más. Es una situación compleja, pero ha demostrado que las personas tienen una resiliencia impresionante (...) La gente no puede ser igual de productiva, ¿y qué quieren? Lo impensado lo estamos haciendo posible". Halpern dijo que no solo hablaba del trabajo, sino también de los hijos en casa, el encierro y el estrés. "Nos dimos cuenta que tenemos las habilidades, que lo hemos hecho bien". Francisco Guzmán, a propósito de la resiliencia, contó que con la pandemia -y en un proceso que venía del estallido social, el año pasado- muchas empresas han ido poniéndose al día y que en Claro empresas se lanzó un conjunto de herramientas llamadas Smart Working, precisamente para hacer trabajo remoto, pero con toda la empresa conectada como si estuvieran todos juntos. Y también apuntó a que han subido los problemas en ciberseguridad este año, contando cómo se ha trabajado con la minería, la ganadería, implementando accesos que no requieran la necesidad de tocar algo, que no haya una tarjeta, las cámaras térmicas, la trazabilidad en una planta o faena, para controlar posibles contagios por Covid-19. Para conocer más detalles de este webinar, mira el video que acompaña a esta nota.