Crónica Estéreo: Caso Frei, el largo camino para establecer la verdad

Caso Frei, el largo camino para establecer la verdad

hace 14 minutos

La familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva anunció que recurrirá a la Corte Suprema buscando revertir el fallo.

¿Fue asesinado el ex presidente Eduardo Frei Montalva en 1982?Hace dos años, tras una investigación de 16 años, el juez Alejandro Madrid dictó un fallo que transformó las acusaciones y sospechas en una verdad judicial. El ex presidente había sido asesinado, y seis personas debían pagar por ello. Sin embargo, el lunes recién pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió lo contrario: estableció que el ex mandatario había muerto a causa de las complicaciones sufridas tras un procedimiento quirúrgico, y que las personas condenadas en el fallo de primera instancia debían ser absueltas. Los querellantes ya anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema intentando revertir este segundo dictamen. ¿Qué ha marcado la investigación de la muerte de uno de los principales líderes políticos chilenos del siglo 20?