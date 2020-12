El año de la ciencia, en la mirada de Pablo Valenzuela

Hace 2 horas

Es obvio que el año que se está terminando ha estado marcado por la pandemia del coronavirus Sars-Cov2 y su enfermedad, Covid19. 72 millones y medio de personas han sido contagiadas y más de un millón 600 mil personas han muerto.Y cuando se acabe el año, la pesadilla no habrá terminado. Al mismo tiempo, este extraordinario 2020 ha sido el año de la búsqueda de una salida. Por un lado, de quienes trabajan y en algunos casos han llegado a sacrificar su vida por hacer frente a la emergencia sanitaria. Y por otro, de los científicos que han protagonizado la carrera más rápida de la historia por llegar a producir vacunas que permitan al menos divisar la posibilidad de volver a la normalidad. Ha sido un año en que los medios generalistas y el público hemos aprendido no sólo sobre virus y epidemias, sino también sobre vacunas, patentes, y ese poderoso actor global sobre el que circulan muchas ideas pero no tanta información: la industria farmacéutica.Por lo mismo, durante todo este año estuvimos buscando la visión de uno de los chilenos que con más propiedad pueden hablar de estos temas. Y la semana pasada conversamos con él, para una entrevista publicada en La Tercera Domingo y para este episodio de Crónica Estéreo. El bioquímico Pablo Valenzuela es Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2002. Durante su estadía en California hizo historia con la fundación de la empresa biotecnológica Chiron Corporation y con su participación en desarrollos como la tecnología para la vacuna contra el virus de la hepatitis B y la dirección de investigaciones que resultaron en la secuenciación del virus del Sida, el desarrollo de tests para la detección de esos virus en los bancos de sangre y el descubrimiento del virus de la hepatitis C (cuyo investigador principal ganó este año el Premio Nobel de Medicina). A su regreso a Chile fundó la empresa de biotecnología Grupo Bios, y al año siguiente, la Fundación Ciencia y Vida, para estimular el desarrollo de ciencia básica y la formación de empresas a partir de investigaciones científicas. Por todo eso, es inevitable pensar que 2020 ha sido excepcional también para él. ¿Qué evaluación hace de un año en que la ciencia ha estado en el centro de la atención mundial pero también en el centro de las controversias y lecturas políticas?