El Café Diario: Cómo entender al Partido Comunista chileno

La prominencia del Partido Comunista en el debate político actual es innegable: se trata de la colectividad más importante del bloque Apruebo Dignidad, cuyo candidato Gabriel Boric disputará la segunda vuelta presidencial este 19 de diciembre. A la vez, se ha transformado en uno de los flancos más atacados por los críticos del candidato.

En las últimas semanas, además, una serie de episodios protagonizados por los comunistas han complicado a Boric en su campaña por conquistar votos de centroizquierda y apagar las críticas anticomunistas.

La declaración del PC apoyando a la dictadura de Nicaragua fue una de ellas, y el distanciamiento de varios líderes comunistas con ese texto sugirieron una disputa interna en el partido.

En los últimos días, la declaración de Daniel Jadue criticando al electorado de Franco Parisi fue otro episodio que dio incluso pie para generar la especulación sobre una suerte de boicot contra el candidato Boric.

Por su historia y su relación con el poder en las últimas décadas, interpretar al PC chileno es una tarea nada sencilla. Hoy conversamos con un ex militante que entiende a su ex partido como pocos. Enrique “Poli” París, actualmente Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, ex jefe de asesores de Hacienda de Michelle Bachelet y ex jefe de gabinete de Ricardo Lagos. París además es hijo de un mártir del PC, el doctor de Salvador Allende que estuvo con él hasta su último día en La Moneda.