El Café Diario: El estado de la coalición de gobierno tras las votaciones por el quinto retiro

El lunes pasado, el día comenzó con el temor del peor escenario recorriendo desde el Palacio de La Moneda hasta la oficina del ministro de Hacienda en calle Teatinos. La posibilidad de que esa misma tarde se aprobara el proyecto que habilitaba un nuevo retiro de fondos previsionales y que además terminara aprobándose el proyecto que el gobierno diseñó para disuadir a sus parlamentarios de no votar por el otro texto no parecía una locura. Un doble retiro de fondos parecía una pesadilla no sólo para el gobierno, sino también, y principalmente, para la economía chilena. Sin embargo, ocurrió lo contrario: ambos proyectos fueron rechazados en la cámara baja.

Podría parecer un triunfo para el ejecutivo, pero el alto precio y el reguero de dudas que el rechazo de su propio proyecto dejó sobre el estado de las cosas en la coalición de gobierno dejó poco margen para celebrar. Aunque podría imaginarse que el ministro Mario Marcel sonreía bajo su mascarilla, la gestión del ministro Giorgio Jackson, que falló en asegurar los 78 votos necesarios para aprobar el proyecto del gobierno, quedó fuertemente cuestionada. La incapacidad de alinear a los parlamentarios de su propia coalición se suma a las crecientes dudas por el rol que juega o pretende jugar el Partido Comunista en la conducción del gobierno, y pueden salpicar al liderazgo del propio presidente Gabriel Boric. Así las cosas ¿En qué estado está la coalición de gobierno tras las votaciones del lunes? ¿Qué nos reveló esa jornada?

Para comentarlo conversamos en El Café Diario con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central.