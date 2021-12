El Café Diario: Matrimonio igualitario: la visión de un pionero

El martes pasado, tras cuatro años de tramitación, el Congreso aprobó el proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario. El texto había sido ingresado en 2017 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, y en junio de este año, sorpresivamente, el presidente Sebastián Piñera anunció que le pondría suma urgencia.

Cuando se promulgue la ley, dos personas del mismo sexo podrán casarse y adoptar. La medida cuenta con un respaldo amplio no sólo dentro del Parlamento, sino también en la sociedad, donde la agenda por la reivindicación de los derechos de la comunidad homosexual, lesbiana y trans y el resto de las minorías sexuales concita apoyos transversales.

Pero no hay que tener demasiada edad para recordar que hasta hace poco tiempo no era así: reivindicar en público los derechos igualitarios de las minorías sexuales no sólo era impopular; tenía altos costos.

Entre quienes iniciaron esa lucha, ningún nombre destaca tanto como el de Rolando Jiménez, fundador en 1991 del Movimiento de Liberación Homosexual, MOVILH. Hoy en El Café Diario conversamos con él sobre el camino recorrido para llegar a conquistar el derecho a casarse, y sobre los costos pagados en el proceso.