La crisis y las definiciones del Frente Amplio

Hace 2 horas

Nunca fue una cohabitación armoniosa, pero diversos eventos en las últimas semanas han gatillado una crisis en la relación entre el Frente Amplio y el resto de la oposición, y a la vez una crisis dentro del mismo bloque. La renuncia de dos diputados a uno de sus principales partidos, Revolución Democrática, Natalia Castillo y Pablo Vidal, y la decisión de otra de sus colectividades de dejar el Frente, el Partido Liberal, pusieron en particular los últimos días el foco en esa alianza y la pregunta sobre su rumbo y destino. En el centro del problema: el acercamiento con el Partido Comunista y la pregunta sobre cuánto se debe privilegiar la unidad de la oposición frente a los próximos procesos electorales. Ayer, en una entrevista con La Tercera, el diputado de RD Giorgio Jackson, declaró que para su partido era más natural una alianza con los comunistas que con los partidos de la ex Concertación. ¿Hacia dónde va el Frente Amplio?¿Qué rol juega su ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, y qué viabilidad tiene su eventual repostulación a La Moneda? ¿Cuándo comenzó el divorcio con los partidos tradicionales de la centroizquierda?