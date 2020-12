¿Se acabó una era en la UDI?

hace 54 minutos

Se ha dicho que es el fin de una era. El triunfo del diputado Javier Macaya en las elecciones del partido Unión Demócrata Independiente, UDI, no sólo representa un cambio generacional: en la lista derrotada estaba el histórico Víctor Pérez, ex senador y ex ministro, secundado por la actual presidenta, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Las lecturas han ido desde “el fin del poder de los coroneles” hasta una “apertura de ventanas” para un partido particularmente reacio a los cambios. Pero, como indica el periodista de La Tercera Sebastián Minay, todo tiene matices, que serán particularmente relevantes en el agitado primer año que le espera al nuevo líder gremialista. ¿Cuál es la relevancia de esta elección en la UDI?