A tres meses y medio de su renuncia Mañalich reaparece en el Congreso para presentar su defensa ante Comisión que analiza la acusación en su contra

Ayer durante la sesión de la Comisión que analiza la procedencia de la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, se deslizó la información: el mismo exsecretario de Estado quería exponer ante la instancia parlamentaria.

Finalizada la sesión y tras conversaciones entre el presidente de la Comisión, Iván Flores (DC) y la defensa del médico se acordó que este viernes Mañalich expondría -vía remota y tal como adelantó La Tercera- ante los parlamentarios.

Es así como pasadas las 10.45 horas, el médico se conectó vía zoom para comenzar su exposición ante los diputados que deberán analizar la procedencia del libelo presentado por parlamentarios del Frente Amplio, PC, PR y PPD y emitir un informe a la sala -no vinculante- respecto a si se debe aprobar o no la acusación en su contra.

Los cuestionamientos sobre la exposición del exministro surgieron inicialmente respecto al tiempo que tendría el exjefe del Minsal para responder a los dos capítulos acusatorios del libelo, donde se le imputa el haber infringido la Constitución “al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población” y del “ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa”.

Mientras Flores defendía que fuera una hora de exposición (mismo tiempo que tuvo la parte acusadora), parlamentarios de Chile Vamos, como el UDI Ramón Barros, reclamaron y exigieron que tuviera más espacio.

Misma postura adoptó el gobierno en palabras del subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa. “Yo quisiera hacer una sugerencia, porque como ejecutivo nos jugamos un rol especifico en informar, dado que el exministro Mañalich ya no es ministro, pero eso no opta a una sugerencia que quisiera hacer, aprovechando ahora que se ha hablado de la importancia de la transparencia de la publicidad y quisiera pedir que ojalá el día de mañana el ex ministro Mañalich cuente con el tiempo suficiente para poder exponer todo lo que estime pertinente y ojalá recibir el máximo de preguntas por parte de quienes son parte de esta comisión y particularmente de los acusadores”, dijo el subsecretario.

Pero la tramitación del libelo contra Mañalich ha tenido mas cuestionamientos. Esto porque el escrito acusatorio fue presentado el pasado 13 de septiembre en el último día de plazo que establecía la Constitución, lo que ha sido objeto de cuestionamiento por parte de parlamentarios de Chile Vamos, quienes acusaron que el texto se ingresó fuera de las fechas que establece el marco legal.

Dudas que fueron aclaradas por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, quien señaló que ese debate se deberá dar en la denominada cuestión previa -que es invocada por la defensa del acusado- con el pleno de la sala de los diputados.