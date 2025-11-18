Abrazos y condolencias: La travesía por el desierto que iniciaron los diputados que dejan el Congreso

Fue una jornada de felicitaciones, subidas de ánimo y hartos abrazos.

Los resultados de las elecciones de este domingo dejaron fuera a 85 parlamentarios que no lograron la reelección y que este lunes comenzaron a despedirse del Congreso.

Durante la jornada hubo sentidas escenas. Fueron varios los parlamentarios que, dejando de lado sus diferencias políticas, tuvieron gestos de amistad cívica.

Eso, entre los que llegaron al Congreso, porque fueron notorias las ausencias.

Entre los afectados está la directiva de la Cámara: el presidente José Miguel Castro (RN) y los dos vicepresidentes Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas (ind. -DC).

De hecho, al timonel de la Corporación se le vio notoriamente afectado, debió ser contenido por sus pares de derecha y no condujo en gran parte de la sesión de este lunes.

17 NOVIEMBRE 2025 JOHANNES KAISER, CAMILA FLORES Y JOSE MIGUEL CASTRO EN CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

A quien también se le vio notoriamente afectada fue a la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo (PC), quien recibió distintas muestras de ánimo de parte de sus colegas.

17 NOVIEMBRE 2025 CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Otros diputados que no pudieron esconder su tristeza fueron los diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez -jefe de bancada- y Andrés Giordano.

17 NOVIEMBRE 2025 ANDRES GIORDANO EN CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Sáez y Giordano, además, se dieron un sentido abrazo en la sala.

17 NOVIEMBRE 2025 ANDRES GIORDANO EN CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Por contrapartida, uno de los festejos más efusivos al interior del hemiciclo fue el del diputado Diego Ibáñez (FA), quien saltó al Senado.

17 NOVIEMBRE 2025 DIEGO IBAÑEZ EN CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Daniel Manouchehri (PS), el segundo diputado con mayor cantidad de votos en todo el país, también recibió las felicitaciones de sus colegas, siendo una de las celebraciones más efusivas.

17 NOVIEMBRE 2025 DIEGO IBAÑEZ EN CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Los diputados María Francisca Bello (FA) -reelecta por la Quinta Cordillera- y Luis Fernando Sánchez -que consiguió un nuevo periodo por la Quinta Costa- también se felicitaron en el hemiciclo de la Cámara.

17 NOVIEMBRE 2025 CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Pamela Jiles (PDG), quien fue la diputada con mayor cantidad de votos en todo el país, se acercó a varios de los que perdieron para darle un gesto de ánimo, entre ellos, a Rubén Oyarzo (radical).

17 NOVIEMBRE 2025 CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La diputada Camila Musante (ind. -PPD), quien no logró la reelección en el distrito 14 también recibió numerosos saludos.