“Acá no hay recursos ilimitados, ni del sector público ni del privado”: Gobierno critica proyecto que congela pago de servicios básicos y pide focalización

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Felipe Ward, criticó esta jornada el proyecto que busca suspender el pago de cuentas de luz, agua, gas, telefonía e Internet para hacer frente a la emergencia sanitaria y económica que vive el país.

La iniciativa comenzó a ser vista hoy por la Cámara de Diputados en su primer trámite y debiera ser votada mañana miércoles por la sala.

La iniciativa no cuenta con el respaldo del gobierno, desde donde indican que el tema quedó zanjado con los acuerdos alcanzados el 27 de marzo con las propias empresas en que se beneficiará al 40% más vulnerable, a diferencia del de los parlamentarios que busca abarcar el 100%, hogares y empresas.

“En el acuerdo logrado entre las empresas y el Presidente, se establece una focalización, da el beneficio a la población más vulnerable y eso es algo que no recoge la iniciativa que está siendo estudiada y que podría ser votada mañana en la Cámara. Esa es la razón o una de las razones en virtud de las cuales nos parece que esta iniciativa no es adecuada. Hay algunas imperfecciones que nos parece corregir”, indicó Ward.

“Establecer un beneficio para eventualmente personas que no lo necesitan creo que genera un problema bastante evidente”, agregó.

En esa línea el secretario de Estado afirmó que “acá no hay recursos ilimitados, ni del sector público ni del privado y obviamente que hay que optar y en el caso de este proyecto en particular, creemos que hay que optar por los sectores más vulnerables”.

Para advertir finalmente a los parlamentarios que "hay que ser cuidadosos al momento de tomar decisiones, porque eso el día de mañana podría implicar decisiones de las empresas que podrían afectar empleos, por ejemplo. Sé que no es el propósito de los parlamentarios, no me confundo, sé qué aquí hay una buena inspiración de los parlamentarios, solo que este proyecto genera esas dificultades y creo que tenemos el derecho a manifestarlo”.