Acompañada por alcalde de Estación Central: Jara presenta plan de salud dental con medidas para víctimas de violencia de género

Ya en el período oficial de campaña, la candidata presidencial Jeannette Jara presentó un plan de salud dental este miércoles en la Población La Palma, acompañada por el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.

La propuesta “Sonrisas que sanan” busca reducir las listas de espera a la mitad y ampliar la cobertura odontológica, además plantea tratamientos dentales para víctimas de violencia de género.

Durante la ceremonia la exministra recalcó la importancia de la salud odontológica: “Sabemos que claramente incide en la autoestima, en la posibilidad de alimentarse bien -sobre todo las personas mayores-, en la capacidad para buscar empleo muchas veces, y que en definitiva involucra una complicación que las personas sienten, incluso para poder sonreír”.

En ese sentido, explicó que el plan contempla beneficiar principalmente a mayores de 60 años, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que han perdido piezas dentales.

Entre las medidas se encuentra el refuerzo de clínicas móviles para atender a los pacientes que residen en zonas que no cuentan con infraestructura y profesionales de odontología.

Junto con esto, crea el programa “Volver a sonreír”, que establece garantía de implantes dentales gratuitos para mujeres víctimas de violencia de género.

En el caso de los adultos mayores propone garantizar su atención ampliando el GES dental de los 60 a 65 años y la creación de un bono PAD Fonasa para tratamientos de ortodoncia.

Para concluir, recalcó: “Se tienen que tomar medidas concretas. Las políticas públicas se ejecutan en base a la realidad, en base a las capacidades y en base a los recursos con los que contamos, y se priorizan ciertas áreas. Y el área que nosotros hemos querido priorizar es la que señalaba, las personas mayores de 60 años, los adolescentes, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que han perdido piezas dentales y por sobre todo la posibilidad de acceder a ortodoncia pensando más que todo en los jóvenes de nuestro país”.